«В печке запекается шесть часов». Как делают сувениры для Несвижского замка
Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Несвиж, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
Гончарное ремесло считается одним из древнейших на земле. Оно зародилось еще в эпоху неолита, что подтверждают многочисленные находки археологических раскопок.
– Подскажите, это здесь делают сувениры для Несвижского замка?
Ирина Меленько, методист гончарной мастерской:
Да, у нас. Добро пожаловать. Проходите в нашу гончарную мастерскую.
– Подскажите, откуда берут глину для изготовления данных сувениров?
Ирина Меленько:
Глину мы закупаем уже готовую, то есть ее к нам привозят и ее уже можно использовать.
– А идеи для этих сувениров откуда вы берете?
Ирина Меленько:
Придумываем.
–То есть вы сами придумываете такие красивые?
Ирина Меленько:
Да.
– А скажите, их делают детки или взрослые?
Ирина Меленько:
Здесь представлены работы первых мастеров, которые здесь работали, и наши, и есть детские, которые приходят к нам на мастер-классы, и мы оставляем на память.
– А может мы можем попробовать тоже слепить что-то?
Ирина Меленько:
Да, конечно, мы с удовольствием вам покажем.
Ирина Меленько:
Сегодня мы будем делать с вами медальку, на которой написано «Заўжды разам». Мы делаем ее для молодожен, которые расписываются у нас в музее. Сначала мы раскатываем пласт из глины.
– Вот так, да?
Ирина Меленько:
Да, как на пельмени. Надо держать за ручки. Форма наша сделана из гипса. Она вырезана в зеркальном отображении, чтобы впоследствии, когда мы ее достанем оттуда, она читалась правильно. Так, мы раскатали пласт. Теперь отделяем его от полотна. Берем шаблон наш, прикладываем и обрезаем. Так, а вы у нас будете, пока вырезается шаблон, делать шарик. Берем кусочек глины.
Ирина Меленько:
Шарик не всегда получается ровным.
– Сейчас что-нибудь получится.
Ирина Меленько:
И вот закладываем сюда в форму. И вот пальчиками вминаем. От серединки и по краям.
– А как долго ее потом нужно запекать в печке?
Ирина Меленько:
В печке запекается примерно часов шесть.
– А вот таким заниматься – это нужно где-то учиться или как начать таким заниматься?
Ирина Меленько:
Так, теперь берем тряпочку и раскатываем сверху вот так для ровной поверхности. Мы учились в Мирском училище. Но можно и самому научиться, если захотеть. Теперь очень много видеоуроков. Все, шарик есть. Теперь в шарике нужно сделать отверстие. Берем стержень, и нужно, чтобы ровненько. Вот так, смотрите. При этом, чтобы его не сплющить, то есть он должен сохранить свою форму. И вот так – раз. То есть не нужно сильно сжимать, нужно чувствовать. Теперь мы достаем нашу форму аккуратно, по краешку. Глина мягкая.
Ирина Меленько:
Теперь аккуратно по краешку обрезаем, только здесь нужно идти аккуратно, по линии. Это доверим мужчине. Да, теперь это доверим уже невесте нашей. Нужно замыть краешек. Берете губку. Можно брать форму в руку, аккуратно.
– Я боюсь.
Ирина Меленько:
Не бойтесь. И аккуратно вот так вот краешек замываете.
– Я боюсь испортить.
Ирина Меленько:
Не бойтесь, сильнее прижимайте, чтобы аккуратненький был краешек. Все, теперь делаем отверстие. Все, вот ваша форма «Заўжды разам» («Всегда вместе») готова. Оставляем наше изделие высыхать и в дальнейшем мы ее обожжем. Так как сушка и обжиг процесс долгий, у нас есть для вас готовая уже медаль, которую мы с вами завяжем. Вот у нас есть нитки для вас. Вот, пожалуйста, кто будет. Правильно, глава семьи.
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