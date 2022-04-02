«В печке запекается шесть часов». Как делают сувениры для Несвижского замка

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Несвиж, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц». Гончарное ремесло считается одним из древнейших на земле. Оно зародилось еще в эпоху неолита, что подтверждают многочисленные находки археологических раскопок.

– Подскажите, это здесь делают сувениры для Несвижского замка?

Ирина Меленько, методист гончарной мастерской:

Да, у нас. Добро пожаловать. Проходите в нашу гончарную мастерскую.

– Подскажите, откуда берут глину для изготовления данных сувениров?

Ирина Меленько:

Глину мы закупаем уже готовую, то есть ее к нам привозят и ее уже можно использовать.

– А идеи для этих сувениров откуда вы берете?

Ирина Меленько:

Придумываем.

–То есть вы сами придумываете такие красивые?

Ирина Меленько:

Да.

– А скажите, их делают детки или взрослые?

Ирина Меленько:

Здесь представлены работы первых мастеров, которые здесь работали, и наши, и есть детские, которые приходят к нам на мастер-классы, и мы оставляем на память.

– А может мы можем попробовать тоже слепить что-то?

Ирина Меленько:

Да, конечно, мы с удовольствием вам покажем.

Ирина Меленько:

Сегодня мы будем делать с вами медальку, на которой написано «Заўжды разам». Мы делаем ее для молодожен, которые расписываются у нас в музее. Сначала мы раскатываем пласт из глины.

– Вот так, да?

Ирина Меленько:

Да, как на пельмени. Надо держать за ручки. Форма наша сделана из гипса. Она вырезана в зеркальном отображении, чтобы впоследствии, когда мы ее достанем оттуда, она читалась правильно. Так, мы раскатали пласт. Теперь отделяем его от полотна. Берем шаблон наш, прикладываем и обрезаем. Так, а вы у нас будете, пока вырезается шаблон, делать шарик. Берем кусочек глины.

Ирина Меленько:

Шарик не всегда получается ровным.

– Сейчас что-нибудь получится.

Ирина Меленько:

И вот закладываем сюда в форму. И вот пальчиками вминаем. От серединки и по краям.

– А как долго ее потом нужно запекать в печке?

Ирина Меленько:

В печке запекается примерно часов шесть.

– А вот таким заниматься – это нужно где-то учиться или как начать таким заниматься?

Ирина Меленько:

Так, теперь берем тряпочку и раскатываем сверху вот так для ровной поверхности. Мы учились в Мирском училище. Но можно и самому научиться, если захотеть. Теперь очень много видеоуроков. Все, шарик есть. Теперь в шарике нужно сделать отверстие. Берем стержень, и нужно, чтобы ровненько. Вот так, смотрите. При этом, чтобы его не сплющить, то есть он должен сохранить свою форму. И вот так – раз. То есть не нужно сильно сжимать, нужно чувствовать. Теперь мы достаем нашу форму аккуратно, по краешку. Глина мягкая.