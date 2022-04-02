Мясо по-княжески и медальоны в вишнёвом соусе. Что можно попробовать в Несвиже?
Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Несвиж, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
– Здравствуйте.
– Здравствуйте, проходите, пожалуйста, в наш отдельный зал.
– А скажите, что у вас есть фирменное?
– Для вас я могу предложить медальоны с говядиной в вишневом соусе, для вас – мясо по-княжески в медово-горчичном маринаде.
– Звучит вкусно.
– Уже хочется попробовать, да?
– Медальоны с говядиной в вишневом соусе. И мясо по-княжески.
– Спасибо. А подскажите, это традиционное блюдо?
– Да, это традиционное блюдо из Средних веков.
– А скажите, мое тоже?
– Это авторское блюдо под нашим фирменным соусом.