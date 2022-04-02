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Мясо по-княжески и медальоны в вишнёвом соусе. Что можно попробовать в Несвиже?

02 апреля 2022 13:06
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Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Несвиж, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

– Здравствуйте.
– Здравствуйте, проходите, пожалуйста, в наш отдельный зал.

Мясо по-княжески и медальоны в вишнёвом соусе. Что можно попробовать в Несвиже?-1

– А скажите, что у вас есть фирменное?

Мясо по-княжески и медальоны в вишнёвом соусе. Что можно попробовать в Несвиже?-4

– Для вас я могу предложить медальоны с говядиной в вишневом соусе, для вас – мясо по-княжески в медово-горчичном маринаде.
– Звучит вкусно.
– Уже хочется попробовать, да?

Мясо по-княжески и медальоны в вишнёвом соусе. Что можно попробовать в Несвиже?-7

– Медальоны с говядиной в вишневом соусе. И мясо по-княжески.
– Спасибо. А подскажите, это традиционное блюдо?

Мясо по-княжески и медальоны в вишнёвом соусе. Что можно попробовать в Несвиже?-10

– Да, это традиционное блюдо из Средних веков.
– А скажите, мое тоже?
– Это авторское блюдо под нашим фирменным соусом.

Мясо по-княжески и медальоны в вишнёвом соусе. Что можно попробовать в Несвиже?-13

– Класс, спасибо большое.
– Попробуем? Выглядит очень классно.
– Ммм, запах.
– Обалденно, мне очень нравится.
– Мне тоже нравится. Оно такое мягенькое. Очень вкусно.

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# Туризм # общество # Фотофакт

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