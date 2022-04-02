Мясо по-княжески и медальоны в вишнёвом соусе. Что можно попробовать в Несвиже?

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Несвиж, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

– Здравствуйте.

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