Главное – безусловно любить. Белорусы стали мамой и папой для 30 детей

Новости Беларуси. 15 мая в мире отмечают День семьи. Беларусь традиционно присоединяется к празднику. В целом семья, наряду со здоровьем, для белорусов на первом месте. Об этом говорят социологические опросы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще цифры показывают, что в прошлом 2021 году молодых семей в нашей стране стало больше на 18 %. Хотя белорусы и не спешат быстрее бежать в ЗАГС. Средний возраст женихов и невест, вступающих в первый брак, составляет 28 и 26 лет. На другой чаше весов статистика разводов. Неудачи в семейных отношениях тоже случаются.

Премудростями семейной жизни на неделе поделились столичные семьи. Белорусский союз женщин пригласил мам и пап на встречу в новом формате. На этот раз было много интерактива для детей.