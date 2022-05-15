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Главное – безусловно любить. Белорусы стали мамой и папой для 30 детей

15 мая 2022 17:40
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Новости Беларуси. 15 мая в мире отмечают День семьи. Беларусь традиционно присоединяется к празднику. В целом семья, наряду со здоровьем, для белорусов на первом месте. Об этом говорят социологические опросы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще цифры показывают, что в прошлом 2021 году молодых семей в нашей стране стало больше на 18 %. Хотя белорусы и не спешат быстрее бежать в ЗАГС. Средний возраст женихов и невест, вступающих в первый брак, составляет 28 и 26 лет. На другой чаше весов статистика разводов. Неудачи в семейных отношениях тоже случаются.

Премудростями семейной жизни на неделе поделились столичные семьи. Белорусский союз женщин пригласил мам и пап на встречу в новом формате. На этот раз было много интерактива для детей.

«Счастье семьи – сила страны» – репортаж Оксаны Семашко.

Главное – безусловно любить. Белорусы стали мамой и папой для 30 детей-1

У Светланы и Владимира четыре мальчика и шесть девочек. Как им удалось первыми приехать на городскую встречу-интерактив? Ответ прост – собираться на праздник в одной из самых больших семей Минска начали еще накануне.

Главное – безусловно любить. Белорусы стали мамой и папой для 30 детей-4

Все называют мамой, хотя и мамы приходят родные в гости к нам.

За 17 лет Светлана и Владимир стали мамой и папой для 30 юных минчан, которые не смогли ощутить родительское внимание по различным причинам. Неравнодушные белорусы сделали ответственный шаг и взяли их под свое заботливое крыло. Они убеждены: главное – безусловно любить, тогда результат не заставит себя ждать долго.

Главное – безусловно любить. Белорусы стали мамой и папой для 30 детей-7

Светлана Плотницкая, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
Прививаю уважение друг к другу, чтобы уважали старших, даже братьев и сестер. Я всегда говорю: прав ты или не прав, она старшая, надо договариваться. Уважение, любовь к труду.

Чемоданова на встрече в честь Дня семьи: «Хотелось бы, чтобы такие мероприятия были постоянными». Читайте здесь.

# Брак и семья # общество # Светлана Плотницкая # Оксана Семашко # Фотофакт

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