Благодарность за труд и преданность делу – в Минске вручили госнаграды представителям разных сфер

Признание заслуг и преданности делу. По поручению Президента премьер-министр Александр Турчин вручил государственные награды заслуженным людям страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высокой оценки удостоены представители разных сфер деятельности – от трактористов и аграриев до научных работников и спортсменов. О тех, кто знает толк в своем деле, – репортаж Алеси Ивановой.

Алеся Иванова, корреспондент:

Учителя, врачи, спортсмены, машинисты, инженеры. Сегодня во Дворце Республики лучшие представители трудовых коллективов Беларуси. Люди, преданные своему делу, своей стране и своему народу. Турчин по поручению Президента вручил госнаграды работникам различных сфер.

В этом зале нет случайных людей. Почти полсотни человек – представители самых разных профессий, но с общим отношением к делу. Те, кто на протяжении многих лет своим трудом развивал предприятия и учреждения, меняя жизнь белорусов в лучшую сторону.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

За вашими плечами многолетняя работа, высокие результаты, реальный вклад в развитие своих отраслей. Такие люди и есть опора любой экономики и социальной сферы. История пишется не только датами и событиями, ее пишут люди. И вы своей жизнью и работой вписываете яркие страницы в летопись суверенной Беларуси. Среди награжденных работники промышленности, налоговых органов, сельского хозяйства, гражданской авиации, госслужащие. К этому дню они шли, без преувеличения, большую часть своей жизни.

Наталья Шлогова, заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Могилевской области:

Горжусь тем, что я сегодня здесь. За весь период работы прошла путь от обычного государственного налогового инспектора до заместителя начальника. Самое важное – это процесс цифровизации, который идет сегодня, наверное, во всех сферах деятельности, в том числе Министерство по налогам и сборам, думаю, в авангарде.

Дмитрий Черняков, директор Гомельского химического завода:

Эмоции переполняют, потому что действительно это гордо и очень почетно – получать награду из рук премьер-министра. На самом деле у меня очень долгий путь работы на Гомельском химическом заводе: я начинал его со слесаря, сейчас уже практически 13 лет возглавляю данное предприятие.