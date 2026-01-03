Мадуро грозит до четырёх пожизненных сроков по законам США. Главное о событиях в Каракасе

Главная мировая новость, которая в ночь на 3 января (в Минске это было уже утро) буквально взорвала все новостные ленты планеты и интернет-паблики. Речь о беспрецедентной американской атаке на Венесуэлу. В Венесуэле объявили чрезвычайное положение и закрыли аэропорт. Пока мировые столицы выжидают и осторожно взвешивают слова, Минск сделал свой выбор. Не дожидаясь резолюций Совбеза ООН, наша страна поддержала Каракас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко категорически осудил акт американской агрессии против Венесуэлы.

Состоялся экстренный телефонный разговор министра иностранных дел Максима Рыженкова с венесуэльским коллегой Иваном Хилем. Минск был проинформирован о текущей ситуации в Венесуэле. Белорусская сторона в официальном заявлении МИДа назвала вооруженное вмешательство в дела Венесуэлы прямой угрозой международному миру и безопасности. Беларусь рассматривает агрессию против Венесуэлы как прямую угрозу международному миру и безопасности.

Белорусские дипломаты в Каракасе сообщили, что происшествий с нашими соотечественниками нет. Вскоре после утреннего удара по венесуэльской столице Дональд Трамп подтвердил причастность США к произошедшему. Трамп заявил, что президент Венесуэлы и его жена задержаны и вывезены из страны.

Дональд Трамп, президент США:

Соединенные Штаты Америки успешно провели масштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из страны. Операция проводилась совместно с правоохранительными органами США. Подробности будут сообщены позже.

Как сообщают американские СМИ, Мадуро уже находится на пути в Нью-Йорк, где Президенту и его супруге предъявлены обвинения в наркотерроризме. На основании судебных документов США венесуэльскому лидеру грозит вплоть до четырех пожизненных сроков. Николас Мадуро и его супруга предстанут перед американским судом. Каракас настаивает на возвращении Мадуро к должности и гарантиях его физической неприкосновенности. Сейчас в соответствии с Конституцией республики управление страной вверено вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес.