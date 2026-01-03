Мадуро грозит до четырёх пожизненных сроков по законам США. Главное о событиях в Каракасе
Главная мировая новость, которая в ночь на 3 января (в Минске это было уже утро) буквально взорвала все новостные ленты планеты и интернет-паблики. Речь о беспрецедентной американской атаке на Венесуэлу.
В Венесуэле объявили чрезвычайное положение и закрыли аэропорт.
Пока мировые столицы выжидают и осторожно взвешивают слова, Минск сделал свой выбор. Не дожидаясь резолюций Совбеза ООН, наша страна поддержала Каракас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко категорически осудил акт американской агрессии против Венесуэлы.
Состоялся экстренный телефонный разговор министра иностранных дел Максима Рыженкова с венесуэльским коллегой Иваном Хилем. Минск был проинформирован о текущей ситуации в Венесуэле. Белорусская сторона в официальном заявлении МИДа назвала вооруженное вмешательство в дела Венесуэлы прямой угрозой международному миру и безопасности.
Беларусь рассматривает агрессию против Венесуэлы как прямую угрозу международному миру и безопасности.
Белорусские дипломаты в Каракасе сообщили, что происшествий с нашими соотечественниками нет. Вскоре после утреннего удара по венесуэльской столице Дональд Трамп подтвердил причастность США к произошедшему.
Трамп заявил, что президент Венесуэлы и его жена задержаны и вывезены из страны.
Дональд Трамп, президент США:
Соединенные Штаты Америки успешно провели масштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из страны. Операция проводилась совместно с правоохранительными органами США. Подробности будут сообщены позже.
Как сообщают американские СМИ, Мадуро уже находится на пути в Нью-Йорк, где Президенту и его супруге предъявлены обвинения в наркотерроризме. На основании судебных документов США венесуэльскому лидеру грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
Николас Мадуро и его супруга предстанут перед американским судом.
Каракас настаивает на возвращении Мадуро к должности и гарантиях его физической неприкосновенности. Сейчас в соответствии с Конституцией республики управление страной вверено вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес.
Я думаю, им не следовало лишать нас президента, потому что это приведет к еще более серьезному конфликту, чем тот, который у нас есть сейчас. А что касается взрывов и всего этого, мы все должны выйти на улицы, как сказало правительство, чтобы защитить нашу Родину, защитить себя.
О вариантах развития событий читайте здесь.