Дзиодзина: при грамотно выстроенных рабочих условиях страна получает добросовестных специалистов и развитие
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
По природе своей человек прагматичен, и упрекать кого-либо в том, что он заботится о заложенных в нем потребностях будет неправильно. Думать о красоте картин, читать классику и философствовать «как прекрасен мир» можно лишь в том случае, если ты сыт. И достаток, конечно не гарантирует человечность, эрудицию или порядочность. Однако, расти как личность, вбирать в себя ценности и поступать «правильно» люди способны при том условии, что у них в жизни стабильная база. В то время, как сам базовый уровень качества жизни – это баланс работы и отдыха, полноценный сон, еда и здоровье. Появление, так называемых, «высших потребностей» напрямую зависит от качества жизни.
Однако здесь важно подчеркнуть, что комфортный уровень проживания и созданные условия никак не исключают необходимость работать. Несмотря на то, что на базовом уровне человек по природе своей притязателен, вместе с тем он ответственен – жизнь так же требует брать себя в свои руки. Ведь качество жизни и базовый уровень наших потребностей – это баланс личного труда и сложившихся внешних условий.
Алена Дзиодзина:
«Помните, что то, что не сделали вы, никто не сделает. Ни я, никто. Каждый должен делать свое дело. Каждый за свой клочок земли, за свой кусочек работы отвечает и должен это делать», – констатировал Александр Лукашенко во время торжественной церемонии обновленного моста через Припять. Символично. Ведь процесс и динамика нашей жизни включает немало условных мостов, которые человек то возводит, то разрушает. Повторюсь, что задача ответственных – создавать условия. Задача людей – их использовать.
Про симбиоз необходимых условий и человеческих сил Президент так же предупредил начальников трудовых коллективов, что добросовестный труд должен быть и оплачен по справедливости. Ведь если не будет достойной зарплаты – не будет людей и вполне себе перспективное предприятие рискует нести убытки. Что в контексте теперешних мировых вызовов – весьма расточительно.
«Умри, но плати нормально», – тезис жесткий, но справедливый. Ведь люди, как правило, чувствуют отношение на рабочем месте. Они ценят бережность и не приемлют небрежности. Благодарный человек – в перспективе надежный сотрудник. И при грамотно выстроенных рабочих условиях страна получает добросовестных специалистов, целеустремленные коллективы, перспективные предприятия и развитие. И совершенно иную картину мы можем наблюдать в случае, если справедливых условий не создано.
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