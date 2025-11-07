Дзиодзина: при грамотно выстроенных рабочих условиях страна получает добросовестных специалистов и развитие

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

По природе своей человек прагматичен, и упрекать кого-либо в том, что он заботится о заложенных в нем потребностях будет неправильно. Думать о красоте картин, читать классику и философствовать «как прекрасен мир» можно лишь в том случае, если ты сыт. И достаток, конечно не гарантирует человечность, эрудицию или порядочность. Однако, расти как личность, вбирать в себя ценности и поступать «правильно» люди способны при том условии, что у них в жизни стабильная база. В то время, как сам базовый уровень качества жизни – это баланс работы и отдыха, полноценный сон, еда и здоровье. Появление, так называемых, «высших потребностей» напрямую зависит от качества жизни.

Однако здесь важно подчеркнуть, что комфортный уровень проживания и созданные условия никак не исключают необходимость работать. Несмотря на то, что на базовом уровне человек по природе своей притязателен, вместе с тем он ответственен – жизнь так же требует брать себя в свои руки. Ведь качество жизни и базовый уровень наших потребностей – это баланс личного труда и сложившихся внешних условий.