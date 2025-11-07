Под Минском стартовал IV чемпионат Беларуси по колке дров среди СМИ

Это не просто соревнования, а настоящий праздник силы, командного духа и мастерства. Участвуют почти 40 команд. Это те, кто готов показать: рубить можно не только словом! Представители медиасферы берутся за топоры и пилы. И, надо отметить, из года в год прокачивают уровень. Сегодня участников ждут напряженные соревнования в нескольких дисциплинах. В их числе «Переруб бревна топором», «Колка дров по-Президентски» и эстафета. Команда СТВ заявлена в каждой из них. И пока одни рубят, другим скучать не придется. Для зрителей подготовили народные забавы: мастер-классы от опытных лесорубов и известных гостей. Голодным также никто не останется – будут работать торговые точки с едой и напитками. Обещают и развлекательную программу с выступлениями артистов, семейные активности для зрителей.