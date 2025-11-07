5 лет назад 7 ноября был официально запущен первый энергоблок Белорусской АЭС. С появлением станции страна получила стабильный и надежный источник доступной, экологически чистой электроэнергии. Беларусь полностью отказалась от импорта электрической энергии. Кроме того, значительно снизилась зависимость государства от поставок природного газа. БелАЭС обеспечивает более 40 % потребностей страны в электроэнергии. За время эксплуатации станция суммарно выработала свыше 53 миллиардов киловатт-часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БелАЭС стала драйвером развития смежных отраслей экономики: от промышленности до транспорта. С момента запуска энергоблоков заметно увеличилось количество электромобилей. В стране насчитывается более 41 тысячи «зеленых» авто. Наличие стабильной энергии позволило нашим предприятиям создать новые производства, снизить издрежки и повысить конкурентоспособность отечественной продукции. К слову, электропотребление выросло не только в реальном секторе экономики, но и среди населения.

Сергей Бобович, генеральный директор РУП «Белорусская атомная электростанция»:

Мы видим, позволила значительно нашей стране улучшить многие позиции, особенно это касается как и промышленного сектора, так и жилищно-коммунального сектора. Те возможности, которые атомная станция дала, то есть та электроэнергия, которая у нас появилась, позволяет нам сегодня, я думаю, по многим направлениям, как и в реальном секторе, так и в жилищном секторе, развиваться. Для нас основная задача заключается в том, чтобы продолжать работать в том ритме, в котором мы работаем. У нас основная задача – постоянно совершенствоваться.

С вводом БелАЭС в эксплуатацию Беларусь вышла на новый уровень подготовки квалифицированных кадров для атомной отрасли. Обучение специалистов ведется по нескольким направлениям в четырех вузах страны: БНТУ, БГУ, БГУИР и Институт имени Сахарова. Профориентационная работа ведется и со школьниками. Сегодня на станции работает свыше 2700 человек, почти треть сотрудников – молодежь.