Николай Щёкин: «Только благодаря Президенту Лукашенко мы сегодня находимся в зоне комфорта и в мире»

Новости Беларуси. Против нашей страны сейчас проходит массированная информационно-психологическая атака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цель – вновь раскачать ситуацию, вывести людей на улицы, а якобы мирные лозунги – всего лишь прикрытие. Занимаются этим натовские и украинские киберцентры и фабрики ботов, и в это вложены огромные средства. Тем не менее белорусы сохраняют рассудок, ведутся на призывы беглых только маргиналы. Президент 1 марта провел расширенное заседание Совета безопасности, на котором были даны четкие ответы на все вбросы и фейки. Присутствовали на этой встрече наш политический обозреватель Григорий Азаренок и философ Николай Щекин. Их впечатление и анализ ситуации – в авторской рубрике «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок, СТВ:

Мы вчера были приглашены на расширенное заседание Совбеза. Ваши впечатления? Острая ситуация, но Президент как никогда спокоен. ​«Еще день-два, и готовы были на нас напасть»

Николай Щекин, философ, политолог:

Вчера было беспрецедентное совещание Совета безопасности расширенного. Конечно, не вдаваясь в подробности и не раскрывая много деталей, можно сказать одно, что глава государства, во-первых, раскрыл все карты. Многим даже у карты дал понять (то, что было на открытом формате), что к чему ведет, какие тенденции нас ожидают. Но главное что? Я вчера понял одну простую вещь, общаясь со всеми присутствующими там. Что только благодаря Президенту Лукашенко мы сегодня находимся в зоне комфорта и в мире. Ведь действительно, те данные, которые вчера продемонстрировал глава государства и в закрытом формате, говорят о том, что еще день-два, и готовы были на нас напасть. Я, наверное, позволю себе и передам отчасти слова Президента всем тем этим беглым, змагарам и негодяям: если вы решили или решитесь раскачать ситуацию в Республике Беларусь либо наносить удары внутри нашей страны, то, поверьте мне, вчера были приняты такие решения, которые не просто станут пресекать ваши действия, но вы за это дорого заплатите. ​«Президент сказал: мы готовы создать все условия, чтобы еще раз переговоры состоялись» Григорий Азаренок:

Вчера безумное, сумасшедшее заявление секретаря СНБО Украины, который раньше существовал в рамках ОПГ, после Майдана ему пошла карьерная лестница вверх, о том, что они готовы нанести удар по Беларуси. При этом в этот же момент Президент Лукашенко титанические усилия прилагает для того, чтобы хоть на миллиметр приблизить мир. Как он это делал в Югославии, когда летал туда, как он это делал в 2014-2015 годах, и сейчас он это делает. А ему вот такое вот заявляют. Николай Щекин:

Я не представляю, какие он усилия предпринял, чтобы усадить за стол переговоров одну и другую сторону. Григорий Азаренок:

Усилия, скорее, для Украины, потому что россияне здесь сидели и ждали. Николай Щекин:

Да. Хотя россияне тоже уже хотели уходить. В последний момент Президент остановил. Усилиями только главы государства этот круглый стол, скажем так, диалоговая площадка эта состоялась. Пока рано говорить о результатах и о тех механизмах, которые были применены и не НАТО. Наша сейчас главная задача, Президент сказал: мы готовы создать все условия, чтобы еще раз переговоры состоялись, чтобы они были результативны. Но есть силы…

Григорий Азаренок:

Все понимают, есть загвоздка в том, что Украина не принимает самостоятельные решения. ​Американцы, которые охраняют Зеленского, могут его убить Николай Щекин:

Есть силы, которые в США принимают решения за Зеленского, я не называю уже его президентом. Давайте, наверное, уже не называть его президентом. Все. Он не главнокомандующий. Которые оттягивают, к сожалению, вот эти переговоры. Григорий Азаренок:

Были сообщения, кстати, что его сейчас охраняют американцы. А что такое «американцы охраняют»? Николай Щекин:

Они же могут его убить. Сейчас, конечно, трудное время. И вот те, кто около Зеленского, предпринимают провокационные шаги. И вот эта угроза в нашу сторону по поводу относительно «мы по вам ударим ракетами»… Мы не имеем права с вами раскрывать все данные, но у нас хватит оперативно-тактических средств, чтобы отразить. Это первое. Второе, зная сейчас детальную обстановку на приграничье со стороны Украины, у них уже и бить нечем. Они не управляют своими войсками. Это агония, мы это понимаем. Но даже здесь Президент звонит Зеленскому наш и просит успокоиться. Люди гибнут, вот в чем проблема. На его же земле. Ведь Президент сейчас четко сказал: что ты делаешь, Володя? Ведь на твоей земле война идет. Чем ты занимаешься? Он претензии Александру Григорьевичу Лукашенко предъявил, что мы помогаем русским. Что Президент сейчас сказал? Мы помогаем и будем помогать русским. И не позволим, чтобы в спину русских с нашей территории были каике-то там пули, грубо говоря. Григорий Азаренок:

И как можно выдавать претензии за то, что мы лечим раненых? Это фашизм. Наши люди немцев лечили. ​«Через пару недель это все прекратится, мы понимаем. Но англосаксы на этом не остановятся» Николай Щекин:

Может быть, там, в Украине, последние 30 лет их обучали, они к этому уже привыкли, чтобы за спинами людей гражданских воевать и чтобы уничтожать этих людей? К сожалению, план... Григорий Азаренок:

Тактика фашистская. Они ставят артиллерию в жилых кварталах, районах, оттуда бьют, русские не знают, что с этим делать, окружают как-то.

Николай Щекин:

К сожалению, план англосаксов уже реализован. Славяне убивают славян. Вот это самое страшное. Григорий Азаренок:

Президент вчера четко сказал: они не оставили выбора России. Николай Щекин:

Ну, помните, вчера много что было сказано, но вы правы, вывод один: выбор ни для них, ни для нас практически не оставили. Ведь то, что на южном фронте у нас делается – это одно. На южных рубежах. Но вчера было четко сказано, что делается на западных рубежах. Григорий Азаренок:

Укрепляются наступательные группировки. Николай Щекин:

Не просто наступательные. Туда подвозят стратегическое оружие. Это самое страшное. Григорий Азаренок:

Разведывательные самолеты постоянно летают. Николай Щекин:

Вот. По 20 в неделю. Более того, сколько было попыток забросить диверсионные группы. Это просто, может быть, гражданам и не надо знать, но речь идет о том, чтобы они понимали, что сейчас Лукашенко является единственным гарантом во всей Восточной Европе, удерживающим от большой войны. Вот это должны понимать. Опять-таки, не раскрывая данные, через пару недель это все прекратится, мы понимаем. Но англосаксы на этом не остановятся. Вот теперь надо четко для себя определить, Восточная Европа будет в хаосе. При любом раскладе, что бы ни произошло в Украине. И вот здесь роль Лукашенко как национального лидера и роль Беларуси как миротворца, вчера подтвердил это Президент Лукашенко, самое важное и самое главное во всей Европе. К великому сожалению, мы с вами увидели, вчера демонстрировали, наглое, мерзопакостное поведение Шольца. Просто я не знаю, как это назвать. Ты, извини меня, премьер-министр. Вы там, господин премьер-министр, канцлер, как вас там называть, извините, вы, ваше поколение в свое время уничтожило, занималось геноцидом белорусской нации. И вы нам сейчас диктуете свои правила. Какое вы имеете вообще моральное право нам что-то говорить? И в этом смысле я думаю, что Европа в целом себя загнала в угол, в капкан. ​Нам западная цивилизация объявила войну, и вот почему

Григорий Азаренок:

Сегодня стало известно, в университете Италии запретили изучать Достоевского, только потому что он русский. То есть новый русский холокост там объявлен? Николай Щекин:

Вы помните, как Германия, что были магазины, где запрещали… Григорий Азаренок:

Я пошутил, что Достоевский – это такое мощное русское оружие, что оно уничтожит Европу. Николай Щекин:

Против него ядерное даже не применишь, да. Вы помните, что в Германии в свое время в магазины не возможно было уже при Гитлере заходить даже евреям. Звездочки там желтые вывешивали. И славянам. Так вот, сейчас мы находимся в состоянии, во-первых, войны. Нам западная цивилизация объявила войну. Какие критерии? Первое. Все западные страны вдруг решили поставлять оружие в Украину. Второе. Русофобия. Третье. Белорусских и русских студентов изгоняют из университетов, не дают возможности жить сейчас в гостиницах, не пропускают рефрижераторы с нашими водителями белорусскими. То есть это говорит о том, что геноцид расцветает, нацизм расцветает в Европе. Григорий Азаренок:

Запретили все информационные каналы, полностью отрезали от нашей точки зрения все, что возможно. ​«Россия попытается остановить этот полураспад, проведя красную линию перед НАТО» Николай Щекин:

Да. Но я думаю, что вот этот концлагерь под названием Европейский союз превращается постепенно в террористическую организацию даже для своих граждан. Ближайшее время, конечно, Россия попытается остановить этот полураспад, проведя красную линию перед НАТО. Но люди там настолько информационно накачаны этими фейками… Григорий Азаренок:

8 лет пропаганды, фейков.

Николай Щекин:

Давайте так: 30 лет. Начиная с Кравчука. 30 лет вбивали в голову, что они не русские, что они не славяне, что они не те православные. 30 лет, что мы враги им. Вот в чем проблема. Если мы денацификацией занимались посредством четырех наших референдумов, то теперь приходится денацификацией заниматься россиянам, русским там путем специальных военных подразделений. А как еще? По-другому не получается. Поэтому то, что мы сегодня получили у себя под боком – это целенаправленная спецоперация еще со времен Даллеса. Ничего нового. Другой вопрос, что Европа выбрала вот такую методику: убийств и кровопускания славянской вообще цивилизации. ​«Они думают, что через Беларусь будет проще» Григорий Азаренок:

При этом мы массированной информационно-психологическая атака на Беларусь страшной силы. Любой человек сейчас просто завален фейками, телами убитых, трупами. Это будешь ты, ты будешь в земле, выходи на улицу и так далее. Мы видим уже, показывают в интернете, россияне взломали эти информационные алгоритмы. Это киберцентры НАТО в Польше, в Литве и, конечно, в Украине это все делают. Это массированная спецоперация. Но наше общество как, выдерживает, не поддается? Николай Щекин:

Это все одна линия. Попытались нас раскачать – не получилось. Они думают, что через Беларусь будет проще. А тут оказался крепкий орешек Лукашенко. Григорий Азаренок:

А если бы тогда срезали бы белорусский балкон, то сейчас Россия бы просто не могла физически ничего сделать. ​«Это был бы тогда уже не белорусский балкон, а белорусский подвал» Николай Щекин:

Это был бы тогда уже не белорусский балкон, а белорусский подвал. Вот нас в подвал и загоняли тогда. И обстреливали, как в Донбассе. Был бы второй Донбасс. Усилия Лукашенко не позволили это сделать. И сегодня мы видим, насколько мы уже, конечно, эффективно действуем, но на этом останавливаться нельзя. Сейчас мы столкнемся в каком смысле с информационном экстремизмом? Да, будут сейчас звонки о заминировании, все остальное. Мы это увидим. Григорий Азаренок:

Уже сегодня происходит. ​«Отработана такая система, что в течение получаса-часа уже будете сидеть в СИЗО»