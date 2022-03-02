Николай Щёкин: «Только благодаря Президенту Лукашенко мы сегодня находимся в зоне комфорта и в мире»

Новости Беларуси. Против нашей страны сейчас проходит массированная информационно-психологическая атака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цель – вновь раскачать ситуацию, вывести людей на улицы, а якобы мирные лозунги – всего лишь прикрытие. Занимаются этим натовские и украинские киберцентры и фабрики ботов, и в это вложены огромные средства. Тем не менее белорусы сохраняют рассудок, ведутся на призывы беглых только маргиналы. Президент 1 марта провел расширенное заседание Совета безопасности, на котором были даны четкие ответы на все вбросы и фейки.
Присутствовали на этой встрече наш политический обозреватель Григорий Азаренок и философ Николай Щекин. Их впечатление и анализ ситуации – в авторской рубрике «Тайные пружины политики 2.0».
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы вчера были приглашены на расширенное заседание Совбеза. Ваши впечатления? Острая ситуация, но Президент как никогда спокоен.
«Еще день-два, и готовы были на нас напасть»
Николай Щекин, философ, политолог:
Вчера было беспрецедентное совещание Совета безопасности расширенного. Конечно, не вдаваясь в подробности и не раскрывая много деталей, можно сказать одно, что глава государства, во-первых, раскрыл все карты. Многим даже у карты дал понять (то, что было на открытом формате), что к чему ведет, какие тенденции нас ожидают. Но главное что? Я вчера понял одну простую вещь, общаясь со всеми присутствующими там. Что только благодаря Президенту Лукашенко мы сегодня находимся в зоне комфорта и в мире. Ведь действительно, те данные, которые вчера продемонстрировал глава государства и в закрытом формате, говорят о том, что еще день-два, и готовы были на нас напасть. Я, наверное, позволю себе и передам отчасти слова Президента всем тем этим беглым, змагарам и негодяям: если вы решили или решитесь раскачать ситуацию в Республике Беларусь либо наносить удары внутри нашей страны, то, поверьте мне, вчера были приняты такие решения, которые не просто станут пресекать ваши действия, но вы за это дорого заплатите.
«Президент сказал: мы готовы создать все условия, чтобы еще раз переговоры состоялись»
Григорий Азаренок:
Вчера безумное, сумасшедшее заявление секретаря СНБО Украины, который раньше существовал в рамках ОПГ, после Майдана ему пошла карьерная лестница вверх, о том, что они готовы нанести удар по Беларуси. При этом в этот же момент Президент Лукашенко титанические усилия прилагает для того, чтобы хоть на миллиметр приблизить мир. Как он это делал в Югославии, когда летал туда, как он это делал в 2014-2015 годах, и сейчас он это делает. А ему вот такое вот заявляют.
Николай Щекин:
Я не представляю, какие он усилия предпринял, чтобы усадить за стол переговоров одну и другую сторону.
Григорий Азаренок:
Усилия, скорее, для Украины, потому что россияне здесь сидели и ждали.
Николай Щекин:
Да. Хотя россияне тоже уже хотели уходить. В последний момент Президент остановил. Усилиями только главы государства этот круглый стол, скажем так, диалоговая площадка эта состоялась. Пока рано говорить о результатах и о тех механизмах, которые были применены и не НАТО. Наша сейчас главная задача, Президент сказал: мы готовы создать все условия, чтобы еще раз переговоры состоялись, чтобы они были результативны. Но есть силы…
Григорий Азаренок:
Все понимают, есть загвоздка в том, что Украина не принимает самостоятельные решения.
Американцы, которые охраняют Зеленского, могут его убить
Николай Щекин:
Есть силы, которые в США принимают решения за Зеленского, я не называю уже его президентом. Давайте, наверное, уже не называть его президентом. Все. Он не главнокомандующий. Которые оттягивают, к сожалению, вот эти переговоры.
Григорий Азаренок:
Были сообщения, кстати, что его сейчас охраняют американцы. А что такое «американцы охраняют»?
Николай Щекин:
Они же могут его убить. Сейчас, конечно, трудное время. И вот те, кто около Зеленского, предпринимают провокационные шаги. И вот эта угроза в нашу сторону по поводу относительно «мы по вам ударим ракетами»… Мы не имеем права с вами раскрывать все данные, но у нас хватит оперативно-тактических средств, чтобы отразить. Это первое. Второе, зная сейчас детальную обстановку на приграничье со стороны Украины, у них уже и бить нечем. Они не управляют своими войсками. Это агония, мы это понимаем. Но даже здесь Президент звонит Зеленскому наш и просит успокоиться. Люди гибнут, вот в чем проблема. На его же земле. Ведь Президент сейчас четко сказал: что ты делаешь, Володя? Ведь на твоей земле война идет. Чем ты занимаешься? Он претензии Александру Григорьевичу Лукашенко предъявил, что мы помогаем русским. Что Президент сейчас сказал? Мы помогаем и будем помогать русским. И не позволим, чтобы в спину русских с нашей территории были каике-то там пули, грубо говоря.
Григорий Азаренок:
И как можно выдавать претензии за то, что мы лечим раненых? Это фашизм. Наши люди немцев лечили.
«Через пару недель это все прекратится, мы понимаем. Но англосаксы на этом не остановятся»
Николай Щекин:
Может быть, там, в Украине, последние 30 лет их обучали, они к этому уже привыкли, чтобы за спинами людей гражданских воевать и чтобы уничтожать этих людей? К сожалению, план...
Григорий Азаренок:
Тактика фашистская. Они ставят артиллерию в жилых кварталах, районах, оттуда бьют, русские не знают, что с этим делать, окружают как-то.
Николай Щекин:
К сожалению, план англосаксов уже реализован. Славяне убивают славян. Вот это самое страшное.
Григорий Азаренок:
Президент вчера четко сказал: они не оставили выбора России.
Николай Щекин:
Ну, помните, вчера много что было сказано, но вы правы, вывод один: выбор ни для них, ни для нас практически не оставили. Ведь то, что на южном фронте у нас делается – это одно. На южных рубежах. Но вчера было четко сказано, что делается на западных рубежах.
Григорий Азаренок:
Укрепляются наступательные группировки.
Николай Щекин:
Не просто наступательные. Туда подвозят стратегическое оружие. Это самое страшное.
Григорий Азаренок:
Разведывательные самолеты постоянно летают.
Николай Щекин:
Вот. По 20 в неделю. Более того, сколько было попыток забросить диверсионные группы. Это просто, может быть, гражданам и не надо знать, но речь идет о том, чтобы они понимали, что сейчас Лукашенко является единственным гарантом во всей Восточной Европе, удерживающим от большой войны. Вот это должны понимать. Опять-таки, не раскрывая данные, через пару недель это все прекратится, мы понимаем. Но англосаксы на этом не остановятся. Вот теперь надо четко для себя определить, Восточная Европа будет в хаосе. При любом раскладе, что бы ни произошло в Украине. И вот здесь роль Лукашенко как национального лидера и роль Беларуси как миротворца, вчера подтвердил это Президент Лукашенко, самое важное и самое главное во всей Европе. К великому сожалению, мы с вами увидели, вчера демонстрировали, наглое, мерзопакостное поведение Шольца. Просто я не знаю, как это назвать. Ты, извини меня, премьер-министр. Вы там, господин премьер-министр, канцлер, как вас там называть, извините, вы, ваше поколение в свое время уничтожило, занималось геноцидом белорусской нации. И вы нам сейчас диктуете свои правила. Какое вы имеете вообще моральное право нам что-то говорить? И в этом смысле я думаю, что Европа в целом себя загнала в угол, в капкан.
Нам западная цивилизация объявила войну, и вот почему
Григорий Азаренок:
Сегодня стало известно, в университете Италии запретили изучать Достоевского, только потому что он русский. То есть новый русский холокост там объявлен?
Николай Щекин:
Вы помните, как Германия, что были магазины, где запрещали…
Григорий Азаренок:
Я пошутил, что Достоевский – это такое мощное русское оружие, что оно уничтожит Европу.
Николай Щекин:
Против него ядерное даже не применишь, да. Вы помните, что в Германии в свое время в магазины не возможно было уже при Гитлере заходить даже евреям. Звездочки там желтые вывешивали. И славянам. Так вот, сейчас мы находимся в состоянии, во-первых, войны. Нам западная цивилизация объявила войну. Какие критерии? Первое. Все западные страны вдруг решили поставлять оружие в Украину. Второе. Русофобия. Третье. Белорусских и русских студентов изгоняют из университетов, не дают возможности жить сейчас в гостиницах, не пропускают рефрижераторы с нашими водителями белорусскими. То есть это говорит о том, что геноцид расцветает, нацизм расцветает в Европе.
Григорий Азаренок:
Запретили все информационные каналы, полностью отрезали от нашей точки зрения все, что возможно.
«Россия попытается остановить этот полураспад, проведя красную линию перед НАТО»
Николай Щекин:
Да. Но я думаю, что вот этот концлагерь под названием Европейский союз превращается постепенно в террористическую организацию даже для своих граждан. Ближайшее время, конечно, Россия попытается остановить этот полураспад, проведя красную линию перед НАТО. Но люди там настолько информационно накачаны этими фейками…
Григорий Азаренок:
8 лет пропаганды, фейков.
Николай Щекин:
Давайте так: 30 лет. Начиная с Кравчука. 30 лет вбивали в голову, что они не русские, что они не славяне, что они не те православные. 30 лет, что мы враги им. Вот в чем проблема. Если мы денацификацией занимались посредством четырех наших референдумов, то теперь приходится денацификацией заниматься россиянам, русским там путем специальных военных подразделений. А как еще? По-другому не получается. Поэтому то, что мы сегодня получили у себя под боком – это целенаправленная спецоперация еще со времен Даллеса. Ничего нового. Другой вопрос, что Европа выбрала вот такую методику: убийств и кровопускания славянской вообще цивилизации.
«Они думают, что через Беларусь будет проще»
Григорий Азаренок:
При этом мы массированной информационно-психологическая атака на Беларусь страшной силы. Любой человек сейчас просто завален фейками, телами убитых, трупами. Это будешь ты, ты будешь в земле, выходи на улицу и так далее. Мы видим уже, показывают в интернете, россияне взломали эти информационные алгоритмы. Это киберцентры НАТО в Польше, в Литве и, конечно, в Украине это все делают. Это массированная спецоперация. Но наше общество как, выдерживает, не поддается?
Николай Щекин:
Это все одна линия. Попытались нас раскачать – не получилось. Они думают, что через Беларусь будет проще. А тут оказался крепкий орешек Лукашенко.
Григорий Азаренок:
А если бы тогда срезали бы белорусский балкон, то сейчас Россия бы просто не могла физически ничего сделать.
«Это был бы тогда уже не белорусский балкон, а белорусский подвал»
Николай Щекин:
Это был бы тогда уже не белорусский балкон, а белорусский подвал. Вот нас в подвал и загоняли тогда. И обстреливали, как в Донбассе. Был бы второй Донбасс. Усилия Лукашенко не позволили это сделать. И сегодня мы видим, насколько мы уже, конечно, эффективно действуем, но на этом останавливаться нельзя. Сейчас мы столкнемся в каком смысле с информационном экстремизмом? Да, будут сейчас звонки о заминировании, все остальное. Мы это увидим.
Григорий Азаренок:
Уже сегодня происходит.
«Отработана такая система, что в течение получаса-часа уже будете сидеть в СИЗО»
Николай Щекин:
Но хотел бы предупредить всех. Вчера были приняты жесткие решения. Дойдут до каждого. Найдут каждого, поверьте. И сейчас в Республике Беларусь отработана такая система, что в течение получаса-часа уже будете сидеть в СИЗО. Если кто-то захочет здесь какую-то деструктивную деятельность вести. Беларусь – это вам не Украина. Это точно могу сказать. Ну а нашим прибалтийским друзьям, и польским друзьям, и беглым, за чей счет они там живут, надо сказать одно. Первое. Александр Григорьевич вам предложил. Ползком сюда идти, в Минск, просить прощения. Второе. Вы уже политические трупы. Что бы там ни было, все, референдум прошел, мы – другая страна. Вы хотели перемен, мы стали другими. Но без вас. А вы остались такими же, какими и были. Предателями. И третье. Республика Беларусь никогда не позволит, чтобы с ней обращались небрежно. Уважение, достоинство. И поверьте, еще вы будете, многие будут молиться на Лукашенко, чтобы он остался. Через месяца два-три, по нашей информации, вы поймете, к чему ведет Запад, что будет сейчас с Восточной Европой. И вы поймете, чего мы смогли избежать.