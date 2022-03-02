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Почему белорусам стали приходить повестки из военных комиссариатов? Объяснили в Генштабе ВС

02 марта 2022 16:18
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Новости Беларуси. Беларусь наращивает число пограничников на южных рубежах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но необходимости во всеобщей мобилизации нет.  

Почему белорусам стали приходить повестки из военных комиссариатов? Объяснили в Генштабе ВС-1

Об этом заявили в Министерстве обороны Беларуси. В ведомстве подчеркнули: все сборы носят плановый характер. А уведомления, приходящие из военных комиссариатов никаким образом не связаны со спецоперацией на Донбассе.  

Почему белорусам стали приходить повестки из военных комиссариатов? Объяснили в Генштабе ВС-4

Александр Шальпук, начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:  
Вооруженные Силы Республики Беларусь не участвуют в операции, которую проводит Российская Федерация на территории Украины. Сейчас приходят повестки из военных комиссариатов для граждан Республики Беларусь по различным причинам. В первую очередь это, как вы знаете, в январе состоялся указ Президента Республики Беларусь об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве.  

То есть военные комиссариаты начали работу по подготовке наших граждан призывного возраста для службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях. Сейчас они проходят медицинское освидетельствование и различного рода документы предоставляют в военные комиссариаты. Затем в апреле будет осуществлена плановая отправка в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования. На сегодня на сборах находятся до 150 человек. Очередной плановый призыв будет осуществлен 9 марта.  

Почему белорусам стали приходить повестки из военных комиссариатов? Объяснили в Генштабе ВС-7

Напомним, на фоне сложившейся ситуации для предотвращения возможных провокаций и недопущения проникновения на территорию нашей страны диверсионно-разведывательных групп реализуется комплекс усиленных режимных мероприятий. В том числе с подразделениями Минобороны. Соответствующие распоряжение дал Президент страны.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Шальпук # Александр Лукашенко # Фотофакт

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