Вальс на БТР и штурм с вертолёта. Как Брест встретил главный праздник десантников
Новости Беларуси. Нет стихии, огня, воды, земли или воздуха, что не покорились бы силам специальных операций Беларуси. 2 августа по всей стране отмечает свой праздник одно из самых элитных и надежных подразделений белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности в репортаже Кристины Протосовицкой.
Десантирование с любой высоты и в при любых условиях, владение мастерством рукопашного боя, виртуозное управление боевыми машинами. Перед силами специальных операций ставятся сложнейшие задачи, выполнить которые под силу только голубым беретам.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
«Никто, кроме нас» – такой девиз десантников. И сегодня, в свой праздник, они в очередной раз доказывают, почему они самое элитное подразделение страны. Эпизод боевого развертывания, десантирования в непростых погодных условиях – им все под силу
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В Бресте эпицентром праздника стала 38-я Брестская десантно-штурмовая бригада – одно из лучших подразделений страны.
«Мой ласковый и нежный зверь» – более брутального исполнения знаменитого вальса представить сложно. Ограниченное пространство и «танцоры» на колесах требуют от водителей боевых машин виртуозного мастерства. А его оттачивают все время службы.
Эдуард Николаюк, военнослужащий контрактной службы:
Обычная машина, ничем не отличается. Единственное, что нужно чувствовать ее габариты. Ты понимаешь, что сидишь не на легковой машине – 13,5 тонны, длинной 8 метров.
Эдуард Николаюк признается, что закружить многотонного партнера в вальсе непросто. Его железный напарник на службе – БТР-70МБ1, особо проходимая техника. Ее задача – доставлять личный состав из одной горячей точки в другую.
Эдуард Николаюк:
Мне просто позвонили и сказали: «Беги на работу, выгоняй машину – будешь танцевать вальс». Я был в шоке. Я не мог представить поначалу, как это будет выглядеть. Сказали, надо так-то. И начали на листочке рисовать, показывать. Мы стоим, думаем: «Господи, как это все осуществить?» На плацу очень мало места, но как-то получилось, сделали.
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И в воде, и на земле, и в воздухе – они всегда первые. Программа подготовки бойцов сил специальных операций включает упражнения на грани человеческих возможностей и требует отменного здоровья.
Просто прекрасно. Супер. Так классно. Немножко погода подвела. А так вообще классно, молодцы. Мы второй раз, у нас здесь сын служит, поэтому вообще классно.
– Класс! Супер!
– Ожидали такое?
– Нет, честно.