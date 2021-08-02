«Такой результат показать было практически невозможно». Как брестские десантники стали лучшими в Беларуси?
Новости Беларуси. Нет стихии, огня, воды, земли или воздуха, что не покорились бы силам специальных операций Беларуси. 2 августа по всей стране отмечает свой праздник одно из самых элитных и надежных подразделений белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Бресте эпицентром событий стала 38-я Брестская десантно-штурмовая бригада – одно из лучших подразделений страны.
На подготовку импровизированного шоу у военных ушли считанные дни. Впрочем, в этом их сила – суметь мобилизоваться в экстремально короткие сроки и достичь результата на отлично. Брестская бригада в 2021 году в ходе инспекторской проверки стала лучшей в стране.
Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Это единственное соединение за всю историю Вооруженных Сил, которое было оценено на отлично. Такой результат показать было практически невозможно. Они доказали, что невозможного ничего нет. Получили полностью отличную оценку. Это основная бригада от сил специальных операций, которая будет участвовать в совместном стратегическом учении с Российской Федерацией. Брестский полигон – один из основных, где будут разыгрываться основные моменты учения.
Ежегодно свое мастерство силы специальных операций доказывают в ходе международных учений. Сегодня в Беларуси идет подготовка к маневрам «Запад-2021», где примут участие военнослужащие Беларуси, России и Казахстана.
Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, первый заместитель министра обороны Беларуси:
Учения «Запад-2021» входят в завершающую стадию подготовки. Проводятся учения по слаживанию раздельных элементов, которые в нем участвуют. Происходит выдвижение на полигоны.
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