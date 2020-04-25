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Коротко о главном. Почему фильмов о войне не становится меньше?

25 апреля 2020 12:13
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

Коротко о главном. Почему фильмов о войне не становится меньше?-1

Коротко о главном. Почему фильмов о войне не становится меньше?-3

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Уже пуля просвистела». Почему фильмы о войне не врут – рассказывает кинокритик

С момента той Победы прошли уже десятки лет, но фильмов о войне не стало меньше. Зато сама вечная тема стала еще более человечной. Долгие годы подвиг верности, жертвенности и героизма любви человеческой добивался места на одном олимпе с подвигом любви патриотической.

И теперь они навсегда останутся вместе. Несмотря ни на что. Ведь ни одна любовь еще никогда была однозначной.

Коротко о главном. Почему фильмов о войне не становится меньше?-6

Коротко о главном. Почему фильмов о войне не становится меньше?-8

Коротко о главном. Почему фильмов о войне не становится меньше?-10

Коротко о главном. Почему фильмов о войне не становится меньше?-12

Коротко о главном. Почему фильмов о войне не становится меньше?-14

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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