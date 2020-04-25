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Глава МЧС работает на субботнике на своей малой родине: «Прекрасный повод вернуться сюда, побыть, где прошло детство»

25 апреля 2020 11:55
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Новости Беларуси. Глава МЧС традиционно во время субботника работает на своей малой родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МЧС работает на субботнике на своей малой родине: «Прекрасный повод вернуться сюда, побыть, где прошло детство»-1

25 апреля Владимир Ващенко вместе с коллегами трудится на благоустройстве территории у здания нового аварийно-спасательного поста в агрогородке Бычиха Городокского района. Объект построили всего за год на пустыре напротив школы, где учился министр.

Глава МЧС работает на субботнике на своей малой родине: «Прекрасный повод вернуться сюда, побыть, где прошло детство»-4

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Объявлен Год малой родины. И есть такой прекрасный повод вернуться сюда, побыть, где прошло детство, где школьные годы прошли. Это всегда здорово. Я со своими коллегами, друзьями здесь уже много лет провожу это время. Трудимся, благоустраиваем. И самое приятное, что люди это отмечают, ценят.

Глава МЧС работает на субботнике на своей малой родине: «Прекрасный повод вернуться сюда, побыть, где прошло детство»-7

Антонина Колца, председатель Бычихинского сельисполкома:
Вы видите, как высоко поднялась планка благоустройства территории. Теперь уже близлежащие дома сразу посносили свои старые заборы. Говорят, это же немыслимо, что такие заборы… То есть я думаю, культура, порядок, красота на малой родине, чтобы она была у всех.

Глава МЧС работает на субботнике на своей малой родине: «Прекрасный повод вернуться сюда, побыть, где прошло детство»-10

Во время субботника по периметру высадили туи. Уложили современное покрытие на волейбольной площадке, завершили благоустройство зоны для занятий воркаутом. Здесь смогут заниматься спортом не только сотрудники МЧС, но и местные жители. Еще одним подарком для агрогородка стало открытие небольшого фонтана.

# Субботники в Беларуси # общество # Владимир Ващенко # Антонина Колца # Фотофакт

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