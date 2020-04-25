Глава МЧС работает на субботнике на своей малой родине: «Прекрасный повод вернуться сюда, побыть, где прошло детство»

Новости Беларуси. Глава МЧС традиционно во время субботника работает на своей малой родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 апреля Владимир Ващенко вместе с коллегами трудится на благоустройстве территории у здания нового аварийно-спасательного поста в агрогородке Бычиха Городокского района. Объект построили всего за год на пустыре напротив школы, где учился министр.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Объявлен Год малой родины. И есть такой прекрасный повод вернуться сюда, побыть, где прошло детство, где школьные годы прошли. Это всегда здорово. Я со своими коллегами, друзьями здесь уже много лет провожу это время. Трудимся, благоустраиваем. И самое приятное, что люди это отмечают, ценят.

Антонина Колца, председатель Бычихинского сельисполкома:

Вы видите, как высоко поднялась планка благоустройства территории. Теперь уже близлежащие дома сразу посносили свои старые заборы. Говорят, это же немыслимо, что такие заборы… То есть я думаю, культура, порядок, красота на малой родине, чтобы она была у всех.