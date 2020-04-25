В Беларуси выздоровели 1573 человека, заражённых коронавирусом

Новости Беларуси. Количество выздоровевших от COVID-19 пациентов продолжает расти. К 25 апреля 1573 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус, победили болезнь и выписаны из медучреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Перед медиками стоит задача максимально выявлять случаи инфицирования. Это, естественно, повлечет за собой рост общих цифр.
По данным Минздрава, проведено почти 140 тысяч тестов на инфекцию. С положительным результатом зарегистрировано 9590 человек. За весь период распространения вируса на территории страны умерли 67 человек с рядом хронических заболеваний, отягощенных COVID-19. Сейчас Беларусь ожидает поступления экспериментального препарата для лечения пациентов с коронавирусом.