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В Беларуси выздоровели 1573 человека, заражённых коронавирусом

25 апреля 2020 11:32
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Новости Беларуси. Количество выздоровевших от COVID-19 пациентов продолжает расти. К 25 апреля 1573 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус, победили болезнь и выписаны из медучреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В Беларуси выздоровели 1573 человека, заражённых коронавирусом-1

Перед медиками стоит задача максимально выявлять случаи инфицирования. Это, естественно, повлечет за собой рост общих цифр.

По данным Минздрава, проведено почти 140 тысяч тестов на инфекцию. С положительным результатом зарегистрировано 9590 человек. За весь период распространения вируса на территории страны умерли 67 человек с рядом хронических заболеваний, отягощенных COVID-19. Сейчас Беларусь ожидает поступления экспериментального препарата для лечения пациентов с коронавирусом.

В Беларуси выздоровели 1573 человека, заражённых коронавирусом-4

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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