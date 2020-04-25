В Беларуси выздоровели 1573 человека, заражённых коронавирусом

Новости Беларуси. Количество выздоровевших от COVID-19 пациентов продолжает расти. К 25 апреля 1573 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус, победили болезнь и выписаны из медучреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед медиками стоит задача максимально выявлять случаи инфицирования. Это, естественно, повлечет за собой рост общих цифр.

По данным Минздрава, проведено почти 140 тысяч тестов на инфекцию. С положительным результатом зарегистрировано 9590 человек. За весь период распространения вируса на территории страны умерли 67 человек с рядом хронических заболеваний, отягощенных COVID-19. Сейчас Беларусь ожидает поступления экспериментального препарата для лечения пациентов с коронавирусом.