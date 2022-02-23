Григорий Азарёнок: «Мужской поступок – когда ты выходишь с автоматом к безумным бесам и одним своим видом прогоняешь их»

Новости Беларуси. Беларусь традиционно отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в отличие от некоторых соседей мы не изменяем традициям и празднуем 23 февраля в честь побед Советской армии и флота. Мужские качества в мировой политике сейчас редкость, более того, они сознательно искореняются. Но в Беларуси ситуация иная. Григорий Азаренок о мужских поступках и мужской политике.

Григорий Азаренок, СТВ:

Часто надо пересматривать эти кадры. Ветераны, победившие самую сильную армию в мире, отстроившие страны, возродившие ее из руин, встают перед главнокомандующим и говорят о готовности встать рядом с ним в борьбе с подлейшим врагом. Вы можете такое представить где-нибудь еще? Может, ветераны французского легиона помогут Макрону в борьбе с какими-нибудь желтыми жилетами? Смешно, ему сначала жену свою победить надо. Или английские бравые старики подойдут к надутому Джонсону и захотят подсобить в борьбе с чудовищной российской агрессией? Это даже на анекдот не похоже. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. Напомаженные девчули будут сегодня дарить пену и бритву айтишным змагарикам, поздравляя их с мужским праздником. Но их ли это день? Дает ли право говорить о себе как о мужчине наличие первичных признаков? Когда они ложатся в дурки, чтобы откосить от армии и даже хвастаются этим. Когда нет отбоя в мерзкой шарашкиной конторе, которая помогает «отмазывать» призывников. Когда работы боятся как огня и тяжелее мышки ничего в руках не держали. Когда хотят тачку, телку, бабки, тусы, кафешки и шопинг ежедневный в 18 лет.

Григорий Азаренок:

А что такое мужские поступки? Это когда в 39 лет бросаешь вызов чудовищной, подлой, погрязшей в коррупции системе. Системе, которая находится под защитой ЦРУ США. Бросаешь вызов, готов идти до конца и побеждаешь. Когда ты и твои соратники побеждаете страшную, чудовищную оргпреступность. Не было у бойцов тогда ни квартир, ни зарплат, подлые полицайские ошметки оплевывали офицеров на улицах. Но они брали оружие и побеждали на трассах мерзких мафиози. Потому что верили своему главнокомандующему. Для того чтобы вы, шлепанцы солнечные, могли шататься сегодня с айфонами и писать в «твиттерчиках» про «эту страну», они тогда умирали, теряли товарищей, но побеждали. Мужской поступок – это когда ты летишь в Белград под бомбежки НАТО, единственный во всем мире не боишься, поддерживаешь братский народ, и он, униженный и разграбленный, помнит этот поступок и будет помнить веками. Когда тебе хамят в лицо, заведенные, озлобленные, пьяные, оскотиненные. Орут в лицо тому человеку, который бился десятилетиями за то, чтобы у них были хорошие зарплаты и постоянная работа. И ты выходишь к ним и на хамские крики отвечаешь конкретными, честными, сильными словами. И побеждаешь толпу. Один. А потом прощаешь ее. Вот это мужской поступок.

Григорий Азаренок:

Мужской поступок – когда ты выходишь с автоматом к безумным бесам и одним своим видом прогоняешь их. И говоришь своим бойцам, которых шельмовали, оплевывали, вываливали тонны грязи, говоришь им: вы красавцы. И они готовы идти за тобой до конца. Мужской поступок – когда тебя провоцируют, присылают к границам войска, забрасывают трупами, когда хотят вывести из равновесия, хотят подтолкнуть к ошибке, ждут ответа, а ты хладнокровен и спокоен. И рушишь их планы титанической стойкостью. Как волнорез, разбиваешь волны ненависти, лжи и провокаций. Мужской поступок – когда ты приютил у себя дома тысячи обманутых людей, не позволил умереть детям, обогрел и сохранил их жизни. И пришел к ним, к огромной толпе, и рассказал, как их обманули, подставили, как галдящие о правах и свободах антилюди приговорили их к голодной и холодной смерти, и предложил свою помощь. Только мужчина, настоящий, сильный, может заставить вращаться вокруг себя все континенты, только мужчина может так крепко держать капитанский руль и в штормящем океане.