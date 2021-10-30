Карпенков о благословении бойцов спецназа: все задачи можно выполнить только с Божьей помощью

Новости Беларуси. Благословение на защиту Отечества получили бойцы спецназа. 30 октября в легендарную войсковую часть 3214 привезли икону Божией Матери Жировичской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это одна из главных святынь белорусской православной церкви. Священники отслужили молебен, а затем каждый из воинов имел возможность приложиться к иконе.

Чудотворному образу уже более 500 лет, и он почитаем во всем православном мире.