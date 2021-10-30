Прямой эфир

Карпенков о благословении бойцов спецназа: все задачи можно выполнить только с Божьей помощью

30 октября 2021 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Благословение на защиту Отечества получили бойцы спецназа. 30 октября в легендарную войсковую часть 3214 привезли икону Божией Матери Жировичской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карпенков о благословении бойцов спецназа: все задачи можно выполнить только с Божьей помощью-1

Это одна из главных святынь белорусской православной церкви. Священники отслужили молебен, а затем каждый из воинов имел возможность приложиться к иконе.

Чудотворному образу уже более 500 лет, и он почитаем во всем православном мире.

Карпенков о благословении бойцов спецназа: все задачи можно выполнить только с Божьей помощью-4

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:
Огромное духовное и идеологическое мероприятие. Много важных и ответственных задач выполняют внутренние войска, органы внутренних дел. Наши все намерения, задачи направлены на благо нашей Родины, Республики Беларусь. Чтобы выполнить их и качественно, и верно, и правильно, их можно выполнить только с Божьей помощью – с благословения, с защиты, с напутствия. И у нас давние и очень плодотворные взаимоотношения и сотрудничество с нашей православной церковью.

Карпенков о благословении бойцов спецназа: все задачи можно выполнить только с Божьей помощью-7

Аспекты православной основы нашей государственности 30 октября обсудит политический обозреватель Григорий Азаренок в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0». Смотрите на СТВ в 19:30.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Николай Карпенков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Тело завернули в спальный мешок». Очевидец рассказал жуткие подробности смерти мигранта на белорусско-польской границе
30 октября 2021 13:40

«Тело завернули в спальный мешок». Очевидец рассказал жуткие подробности смерти мигранта на белорусско-польской границе

Как правильно организовать рабочее пространство ребёнка? Рассказали врачи
30 октября 2021 12:51

Как правильно организовать рабочее пространство ребёнка? Рассказали врачи

Почему он взял псевдоним Костёл и когда выйдет альбом исполнителя? Рассказал белорусский рэпер Илья Костелецкий
30 октября 2021 12:41

Почему он взял псевдоним Костёл и когда выйдет альбом исполнителя? Рассказал белорусский рэпер Илья Костелецкий