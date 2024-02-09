Николай Чергинец о мемуарах: «Каждый этап жизни оставлял какой-то след»

Не так давно у белорусов была возможность пролистать доселе неизвестные страны жизни выдающегося народного писателя Беларуси Николая Чергинца. Свет увидели его мемуары. Писатель презентовал четыре книги из цикла автобиографических романов «Трудные дороги жизни».

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Николай Чергинец, народный писатель Беларуси.

Александр Меженный, ведущий:

Такой жанр, как мемуары. Почему именно к нему обратились?