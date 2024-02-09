Николай Чергинец о мемуарах: «Каждый этап жизни оставлял какой-то след»

Не так давно у белорусов была возможность пролистать доселе неизвестные страны жизни выдающегося народного писателя Беларуси Николая Чергинца. Свет увидели его мемуары. Писатель презентовал четыре книги из цикла автобиографических романов «Трудные дороги жизни».
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Николай Чергинец, народный писатель Беларуси.
Александр Меженный, ведущий:
Такой жанр, как мемуары. Почему именно к нему обратились?
Николай Чергинец, народный писатель Беларуси:
Такой жанр, наверное, появляется у многих, кто чувствует, что уже пришло время, которое называется страшным словом «старость». Мне подсказали, что надо писать мемуары. Если глянуть в различных информационных материалах, жизнь была многогранная. Много пришлось делать, решать. Детство прошло в оккупации. У меня осталось из него чувство голода и страха. Когда я начал работать, я постарался разбить на этапы. Первый этап – это детство, оккупация, послевоенная разруха, школа. Следующий этап – увлек футбол. Потом – пошел работать, футболом профессионально занимался, а затем решил бросить футбол. Пошел на завод Ленина, был регулировщиком радиоаппаратуры.
Александр Меженный:
Какой период жизни вы считаете самым ярким?
Николай Чергинец:
Каждый этап жизни оставлял какой-то след. Милиция дала много, футбол дал много. Если я за что-то брался, то хотел сделать хорошо.
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