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Разработка генеральных планов Гомеля, Витебска и Могилёва завершена

09 февраля 2024 08:53
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Расширение зон жилых домов, строительство новых дорог и парков завершена разработка генеральных планов Гомеля, Витебска и Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разработка генеральных планов Гомеля, Витебска и Могилёва завершена-1

Документы определяют территориальное развитие областных центров. Они прошли несколько экспертиз: санитарную, экологическую и государственно-строительную. И теперь готовы к утверждению Президентом.

Разработка генеральных планов Гомеля, Витебска и Могилёва завершена-4

Александр Хижняк, директор научно-проектного предприятия «Белниипградостроительства»:
Витебск продолжит развиваться в пределах своих территорий, дополнительные территории городу не передаются. Территориальное развитие Гомеля получит новое направление. Восточное направление – в сторону Добруша. Будет построен жилой район. Развитие Могилева будет предусматриваться в основном в двух направлениях. Это северо-восточное направление – жилой район Соломинка, и северо-западное – завершение формирования жилого района Казимировка.

Реализация проектных решений в жилищной политике областных центров предусмотрена до 2035 года включительно.

# Государственная политика # общество

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