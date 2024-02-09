«Наш «Алмаз» знают во всём мире» – чемпионат мира среди спецподразделений завершился в Дубае

В Дубае завершился чемпионат мира среди подразделений специального назначения силовых структур. Успешно выступили там и наши команды, которых тепло встретили на Родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужская сборная была сформирована из бойцов «Алмаза», женская – из представительниц Министерства внутренних дел. За колоссальную работу и выполнение поставленных задач сильных духом поблагодарил лично глава МВД.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Самое главное, что наши команды заявились на международной арене. На сегодня спецподразделение «Алмаз» знают во всем мире. И даже когда представляли наших бойцов, оператор всегда говорил: это лучшее спецподразделение по борьбе с терроризмом в мире. Волевые качества продемонстрировали и наши девушки, оставив позади более 20 мужских сборных. Из-за высокого уровня подготовки участников соревнования в Дубае принято называть Олимпиадой спецназа.

Елена Данилюк, участница соревнований:

Мы старались делать все, что могли, потому что тот труд, в который в нас вложили, мы все-таки хотели его показать всему миру. И что девочки в Беларуси очень сильные.