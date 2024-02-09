Как уберечься от гриппа? Медик рассказала о защите организма от вируса

Зима – это здорово, но не стоит забывать о вирусах. Выходят вирусы гулять именно зимой. Лучший способ защиты – прививка. Как застраховать себя и своих близких от гриппа?

Наталья Шмелева, заведующий лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

У нас в стране исторически сложилось, что в это время года (конец января – февраль) превалирует грипп. Других респираторных вирусов тоже много, которые вызывают схожую клиническую картину. Но именно в это время превалирует грипп. Коронавирус уже приобрел черты сезонного вируса.

Екатерина Яцкевич, ведущая:

Прививка – это панацея от гриппа или нет? Как создается вакцина?

Наталья Шмелева:

История создания вакцины очень большая. Вирус изменяется, он пытается уйти от нашей иммунной защиты, тем не менее основная цель вакцины – не только предотвратить заболевание, но и предотвратить неблагоприятные исходы, осложнения.