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Как уберечься от гриппа? Медик рассказала о защите организма от вируса

09 февраля 2024 09:33
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Зима – это здорово, но не стоит забывать о вирусах. Выходят вирусы гулять именно зимой. Лучший способ защиты – прививка. Как застраховать себя и своих близких от гриппа?

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталья Шмелева, заведующий лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Юрий Царев, ведущий:
У нас сейчас превалирует грипп?

Как уберечься от гриппа? Медик рассказала о защите организма от вируса -1

Наталья Шмелева, заведующий лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
У нас в стране исторически сложилось, что в это время года (конец января – февраль) превалирует грипп. Других респираторных вирусов тоже много, которые вызывают схожую клиническую картину. Но именно в это время превалирует грипп. Коронавирус уже приобрел черты сезонного вируса.

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Прививка – это панацея от гриппа или нет? Как создается вакцина?

Наталья Шмелева:
История создания вакцины очень большая. Вирус изменяется, он пытается уйти от нашей иммунной защиты, тем не менее основная цель вакцины – не только предотвратить заболевание, но и предотвратить неблагоприятные исходы, осложнения.

Подробности в видео.

# Вирусные заболевания # общество # Александр Меженный # Юрий Царёв # Екатерина Яцкевич # Наталья Шмелева

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