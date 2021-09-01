Николай Чергинец о Дне белорусской письменности-2021: думаю, это будет действительно праздник для писателей

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу: Вы не раз, думаю, участвовали в Дне белорусской письменности. На ваш взгляд, какая атмосфера – объединяющая людей?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:

Я, к счастью, участник всех этих мероприятий. С первого, так сказать, праздника, и буду на следующем, 5 сентября.

Татьяна Савчик:

Оттого еще интереснее это сравнение – это уже 28-й год подряд.

Николай Чергинец:

Для нас, писателей, этот праздник не просто где можно представить себя, посмотреть. Это своеобразный отчет, что было сделано и писательской организацией, и конкретно писателями за истекший год. Будут представлены произведения разного жанра, разной, может быть, даже читаемости, если можно так сказать. Главное – показать посетителям, что писатели у нас есть. Хорошие писатели, действуют они хорошо в основной своей массе, и в результате появляется хороший продукт.

Я не буду называть лучшие книги, не буду повторять то, что у нас есть уже победители конкурса, которые будут объявлены 5-го числа. Но это были наиболее интересные писатели, и самое главное – наиболее интересные произведения.