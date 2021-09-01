Николай Чергинец о Дне белорусской письменности-2021: думаю, это будет действительно праздник для писателей

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Вы не раз, думаю, участвовали в Дне белорусской письменности. На ваш взгляд, какая атмосфера – объединяющая людей?
Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:
Я, к счастью, участник всех этих мероприятий. С первого, так сказать, праздника, и буду на следующем, 5 сентября.
Татьяна Савчик:
Оттого еще интереснее это сравнение – это уже 28-й год подряд.
Николай Чергинец:
Для нас, писателей, этот праздник не просто где можно представить себя, посмотреть. Это своеобразный отчет, что было сделано и писательской организацией, и конкретно писателями за истекший год. Будут представлены произведения разного жанра, разной, может быть, даже читаемости, если можно так сказать. Главное – показать посетителям, что писатели у нас есть. Хорошие писатели, действуют они хорошо в основной своей массе, и в результате появляется хороший продукт.
Я не буду называть лучшие книги, не буду повторять то, что у нас есть уже победители конкурса, которые будут объявлены 5-го числа. Но это были наиболее интересные писатели, и самое главное – наиболее интересные произведения.
Писатели рассматривают этот праздник как возможность пообщаться, у нас же будет много гостей, в том числе из-за рубежа, как обычно. Наш круглый стол, который будет проходить накануне, позволит нам обменяться мнениями с представителями писательских кругов других стран, ведь Союз писателей Беларуси имеет соглашения с 39 организациями 39 стран. Конечно, из части этих стран гости будут, несмотря на то, что обстановка ясно какая, связанная с болезнями.
Я думаю, этот праздник действительно будет праздником для писателей, чтобы они могли продемонстрировать свои книги, поприсутствовать на различного рода встречах, ответить на вопросы посетителей.
«Я адкажу як гісторык». Чему Дзень беларускага пісьменства ў 2021 годзе святкуюць у Капылі – падрабязней тут.