Шахматы сёги, регби и TikTok. Какие хобби выбирают себе современные школьники?

1 сентября делаем ход конем: идем в школу и выбираем хобби по душе. Шах и мат. Степан, например, еще два года назад определился с увлечением. Теперь в свои семь он многократный чемпион игры генералов – сеги. Послушайте, чем она увлекла юного гения.
1 сентября делаем ход конем: идем в школу и выбираем хобби по душе. Шах и мат. Степан, например, еще два года назад определился с увлечением. Теперь в свои семь он многократный чемпион игры генералов – сеги. Послушайте, чем она увлекла юного гения.
Степан Бойков:
Мне нравится сеги тем, что, когда безнадежная ситуация, есть фигуры на руках, тогда можно выставить, соперник не сможет атаковать.
Японские шахматы сеги – это настоящая восточная философия. Она научит мыслить как победитель и никогда не сдаваться.
Алексей Махнач:
Хотел бросить в прошлом году, но зашел и посмотрел турниры, решил все-таки продолжать участвовать. Очень крутой вид спорта.
Сергей Лысенко, председатель ООО «Японские шахматы сеги»:
Японские шахматы древнее классических, могут вначале немного напугать, потому что фигурки отличаются. Если говорить про полезность и развитие, то работают оба полушария мозга, усидчивость, концентрация внимания, память здесь в большем объеме за счет самоконтроля, который включается у детей, играют разного возраста ребята.
Главное отличие от классических шахмат – сбитые фигуры возвращаются на доску и присваиваются сопернику. Это делает игру разнообразной и динамичной. Постигать азы японской мудрости можно с шести лет. Герман же познакомился с ней будучи пятилеткой. А сегодня, спустя год, уже дает фору 15-летнему Саше.
Мария Кронда, корреспондент:
Какой у тебя соперник? Опиши его.
Герман Литвак:
Достойный, играет хорошо. Планирую сегодня его обыграть.
Александр Корнылив:
Возраст не имеет значения ни капли, потому что очень часто проигрывал игрокам, которые гораздо младше меня. Мне очень нравится игра большой вариативностью.
В этой игре нет преимуществ ни у возраста, ни у пола. Милашка Лиза тоже умеет ловко сметать пешки.
Елизавета Крук:
Я стала лучше учиться по математике, стала лучше относиться к учебе.
Интеллектуальные игры передают пасс настоящему драйву на стадионе – регби.
Александр Данько, педагог дополнительного образования:
Во-первых, это командная игра, когда командная игра – это всегда вопрос дисциплины, поддержки друг друга, развивает такие способности у людей, как взаимопомощь, поддержку. Должна быть ловкость, у кого-то есть скорость, сила. Из-за того, что регби такой вид спорта, что могут играть дети с разной комплекцией, мы берем любых. Мы набираем мальчиков и девочек от 6 до 16 лет.
Ключевая деталь игры – разработка тактики. И тут к физической подготовке подключается умственная работа. На поле крепчает и тело, и дух.
Глеб Филипчик:
Много интересных, запоминающихся эмоций. Соревнования, первые победы, мне очень понравилось.
Закалять свой характер приходят и девчонки.
Камилла Исрафилова:
Мне тут нравится, потому что тут прикольно, мне нравится этот вид спорта. Я бываю нападающей и защитником.
А эта персона не нуждается в представлении. Юлия Пашкевич – корреспондент нашей программы. Но молодежь знает ее наверняка по другим регалиям. Потому как журналистка – одна из самых известных TikTok блогеров Беларуси. И кто как не она может рассказать о преимуществах такого увлекательного хобби для старшеклассников, которое сегодня без труда трансформируется в профессию.
Юлия Пашкевич, блогер, журналист:
В TikTok очень много полезной информации. Просто лента TikTok формируется на основе твоих интересов. Чтобы получать из TikTok хороший контент, нужно взаимодействовать с хорошим контентом.
Мария Кронда:
Это творческая реализация себя.
Юлия Пашкевич:
В TikTok твой потенциал не ограничен. Это очень классная платформа, которая принимает тебя любым. Важен твой творческий потенциал и желание развиваться.
Ищите себя, развивайте все стороны своей личности, тогда вы непременно найдете свою дорогу в жизни. Ведь где еще искать себя, если не в детстве?