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Шахматы сёги, регби и TikTok. Какие хобби выбирают себе современные школьники?

01 сентября 2021 09:25
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1 сентября делаем ход конем: идем в школу и выбираем хобби по душе. Шах и мат. Степан, например, еще два года назад определился с увлечением. Теперь в свои семь он многократный чемпион игры генералов – сеги. Послушайте, чем она увлекла юного гения.

Шахматы сёги, регби и TikTok. Какие хобби выбирают себе современные школьники?-1

Степан Бойков:
Мне нравится сеги тем, что, когда безнадежная ситуация, есть фигуры на руках, тогда можно выставить, соперник не сможет атаковать.

Шахматы сёги, регби и TikTok. Какие хобби выбирают себе современные школьники?-4

Японские шахматы сеги – это настоящая восточная философия. Она научит мыслить как победитель и никогда не сдаваться.

Шахматы сёги, регби и TikTok. Какие хобби выбирают себе современные школьники?-7

Алексей Махнач:
Хотел бросить в прошлом году, но зашел и посмотрел турниры, решил все-таки продолжать участвовать. Очень крутой вид спорта.

Шахматы сёги, регби и TikTok. Какие хобби выбирают себе современные школьники?-10

Сергей Лысенко, председатель ООО «Японские шахматы сеги»:
Японские шахматы древнее классических, могут вначале немного напугать, потому что фигурки отличаются. Если говорить про полезность и развитие, то работают оба полушария мозга, усидчивость, концентрация внимания, память здесь в большем объеме за счет самоконтроля, который включается у детей, играют разного возраста ребята.

Шахматы сёги, регби и TikTok. Какие хобби выбирают себе современные школьники?-13

Главное отличие от классических шахмат – сбитые фигуры возвращаются на доску и присваиваются сопернику. Это делает игру разнообразной и динамичной. Постигать азы японской мудрости можно с шести лет. Герман же познакомился с ней будучи пятилеткой. А сегодня, спустя год, уже дает фору 15-летнему Саше.

Мария Кронда, корреспондент:
Какой у тебя соперник? Опиши его.

Шахматы сёги, регби и TikTok. Какие хобби выбирают себе современные школьники?-16

Герман Литвак:
Достойный, играет хорошо. Планирую сегодня его обыграть.

Шахматы сёги, регби и TikTok. Какие хобби выбирают себе современные школьники?-19

Александр Корнылив:
Возраст не имеет значения ни капли, потому что очень часто проигрывал игрокам, которые гораздо младше меня. Мне очень нравится игра большой вариативностью.

В этой игре нет преимуществ ни у возраста, ни у пола. Милашка Лиза тоже умеет ловко сметать пешки.

Шахматы сёги, регби и TikTok. Какие хобби выбирают себе современные школьники?-22

Елизавета Крук:
Я стала лучше учиться по математике, стала лучше относиться к учебе.

Интеллектуальные игры передают пасс настоящему драйву на стадионе – регби.

Шахматы сёги, регби и TikTok. Какие хобби выбирают себе современные школьники?-25

Александр Данько, педагог дополнительного образования:
Во-первых, это командная игра, когда командная игра – это всегда вопрос дисциплины, поддержки друг друга, развивает такие способности у людей, как взаимопомощь, поддержку. Должна быть ловкость, у кого-то есть скорость, сила. Из-за того, что регби такой вид спорта, что могут играть дети с разной комплекцией, мы берем любых. Мы набираем мальчиков и девочек от 6 до 16 лет.

Шахматы сёги, регби и TikTok. Какие хобби выбирают себе современные школьники?-28

Ключевая деталь игры – разработка тактики. И тут к физической подготовке подключается умственная работа. На поле крепчает и тело, и дух.

Шахматы сёги, регби и TikTok. Какие хобби выбирают себе современные школьники?-31

Глеб Филипчик:
Много интересных, запоминающихся эмоций. Соревнования, первые победы, мне очень понравилось.

Закалять свой характер приходят и девчонки.

Шахматы сёги, регби и TikTok. Какие хобби выбирают себе современные школьники?-34

Камилла Исрафилова:
Мне тут нравится, потому что тут прикольно, мне нравится этот вид спорта. Я бываю нападающей и защитником.

А эта персона не нуждается в представлении. Юлия Пашкевич – корреспондент нашей программы. Но молодежь знает ее наверняка по другим регалиям. Потому как журналистка – одна из самых известных TikTok блогеров Беларуси. И кто как не она может рассказать о преимуществах такого увлекательного хобби для старшеклассников, которое сегодня без труда трансформируется в профессию.

Шахматы сёги, регби и TikTok. Какие хобби выбирают себе современные школьники?-37

Юлия Пашкевич, блогер, журналист:
В TikTok очень много полезной информации. Просто лента TikTok формируется на основе твоих интересов. Чтобы получать из TikTok хороший контент, нужно взаимодействовать с хорошим контентом.

Мария Кронда:
Это творческая реализация себя.

Юлия Пашкевич:
В TikTok твой потенциал не ограничен. Это очень классная платформа, которая принимает тебя любым. Важен твой творческий потенциал и желание развиваться.

Ищите себя, развивайте все стороны своей личности, тогда вы непременно найдете свою дорогу в жизни. Ведь где еще искать себя, если не в детстве?

# Хобби # общество # Юлия Пашкевич # Сергей Лысенко # Мария Кронда # Фотофакт

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