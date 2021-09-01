Шахматы сёги, регби и TikTok. Какие хобби выбирают себе современные школьники?

1 сентября делаем ход конем: идем в школу и выбираем хобби по душе. Шах и мат. Степан, например, еще два года назад определился с увлечением. Теперь в свои семь он многократный чемпион игры генералов – сеги. Послушайте, чем она увлекла юного гения.

Степан Бойков:

Мне нравится сеги тем, что, когда безнадежная ситуация, есть фигуры на руках, тогда можно выставить, соперник не сможет атаковать.

Японские шахматы сеги – это настоящая восточная философия. Она научит мыслить как победитель и никогда не сдаваться.

Алексей Махнач:

Хотел бросить в прошлом году, но зашел и посмотрел турниры, решил все-таки продолжать участвовать. Очень крутой вид спорта.

Сергей Лысенко, председатель ООО «Японские шахматы сеги»:

Японские шахматы древнее классических, могут вначале немного напугать, потому что фигурки отличаются. Если говорить про полезность и развитие, то работают оба полушария мозга, усидчивость, концентрация внимания, память здесь в большем объеме за счет самоконтроля, который включается у детей, играют разного возраста ребята.

Главное отличие от классических шахмат – сбитые фигуры возвращаются на доску и присваиваются сопернику. Это делает игру разнообразной и динамичной. Постигать азы японской мудрости можно с шести лет. Герман же познакомился с ней будучи пятилеткой. А сегодня, спустя год, уже дает фору 15-летнему Саше. Мария Кронда, корреспондент:

Какой у тебя соперник? Опиши его.

Герман Литвак:

Достойный, играет хорошо. Планирую сегодня его обыграть.

Александр Корнылив:

Возраст не имеет значения ни капли, потому что очень часто проигрывал игрокам, которые гораздо младше меня. Мне очень нравится игра большой вариативностью. В этой игре нет преимуществ ни у возраста, ни у пола. Милашка Лиза тоже умеет ловко сметать пешки.

Елизавета Крук:

Я стала лучше учиться по математике, стала лучше относиться к учебе. Интеллектуальные игры передают пасс настоящему драйву на стадионе – регби.

Александр Данько, педагог дополнительного образования:

Во-первых, это командная игра, когда командная игра – это всегда вопрос дисциплины, поддержки друг друга, развивает такие способности у людей, как взаимопомощь, поддержку. Должна быть ловкость, у кого-то есть скорость, сила. Из-за того, что регби такой вид спорта, что могут играть дети с разной комплекцией, мы берем любых. Мы набираем мальчиков и девочек от 6 до 16 лет.

Ключевая деталь игры – разработка тактики. И тут к физической подготовке подключается умственная работа. На поле крепчает и тело, и дух.

Глеб Филипчик:

Много интересных, запоминающихся эмоций. Соревнования, первые победы, мне очень понравилось. Закалять свой характер приходят и девчонки.

Камилла Исрафилова:

Мне тут нравится, потому что тут прикольно, мне нравится этот вид спорта. Я бываю нападающей и защитником. А эта персона не нуждается в представлении. Юлия Пашкевич – корреспондент нашей программы. Но молодежь знает ее наверняка по другим регалиям. Потому как журналистка – одна из самых известных TikTok блогеров Беларуси. И кто как не она может рассказать о преимуществах такого увлекательного хобби для старшеклассников, которое сегодня без труда трансформируется в профессию.