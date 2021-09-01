«Я адкажу як гісторык». Чаму Дзень беларускага пісьменства ў 2021 годзе святкуюць у Капылі?

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу: Казалось бы, небольшой городок Минский области. Почему выбор в 2021 году пал именно на Копыль? В чем его уникальность?

Вадим Лакиза, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:

Дзякуй за пытанне. Канечне, я на 100 % не адкажу на яго, для мяне таксама загадка. Я сёння перад праграмай звязваўся з Капыловым Ігарам Лявонавічам і задаў яму гэтае пытанне. І Аляксандру Аляксандравічу Кавалене, акадэміку-сакратару аддзялення гуманітарных навук, ураджэнцу Капыльшчыны, вядомаму гісторыку, таксама задаваў гэтае пытанне. У іх свае сакрэты. Ігар Лявонавіч як член аргкамітэта дакладна ведае, але кажа: кухню раскрываць не будзем.