«Я адкажу як гісторык». Чаму Дзень беларускага пісьменства ў 2021 годзе святкуюць у Капылі?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Казалось бы, небольшой городок Минский области. Почему выбор в 2021 году пал именно на Копыль? В чем его уникальность?
Вадим Лакиза, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:
Дзякуй за пытанне. Канечне, я на 100 % не адкажу на яго, для мяне таксама загадка. Я сёння перад праграмай звязваўся з Капыловым Ігарам Лявонавічам і задаў яму гэтае пытанне. І Аляксандру Аляксандравічу Кавалене, акадэміку-сакратару аддзялення гуманітарных навук, ураджэнцу Капыльшчыны, вядомаму гісторыку, таксама задаваў гэтае пытанне. У іх свае сакрэты. Ігар Лявонавіч як член аргкамітэта дакладна ведае, але кажа: кухню раскрываць не будзем.
Я адкажу як гісторык, як дырэктар Інстытута гісторыі. Капыль – гэта горад з багацейшай гісторыка-культурнай спадчынай. Горад, які мае 1000-гадовую гісторыю. Горад, які ў сваім гістарычным развіцці прайшоў розныя этапы – ад моманту фарміравання, станаўлення да такога буйнага раённага цэнтра. Капыльшчына – гэта радзіма многіх знакамітасцей, гістарычных постацей, якія ўнеслі ўклад у фарміраванне і станаўленне, развіццё гісторыі беларускай дзяржаўнасці. Гэта радзіма многіх і многіх пісьменнікаў, літаратараў, мастакоў. І вось гэта – адна з прычын таго, што Капыль 28-мы раз у гісторыі беларускай дзяржаўнасці прымае гэта свята.
Николай Чергинец о Дне белорусской письменности-2021: думаю, это будет действительно праздник для писателей (подробности здесь).