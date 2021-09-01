«Дети будут учиться тому, что наша страна едина, она одна». Какие нововведения ждут школьников?
Новости Беларуси. День знаний проходит 1 сентября по всей Беларуси. Система образования к началу учебного года готова. Кроме школы в Бобруйске, к этому дню открылось еще шесть новых учебных заведений на более чем 6 000 мест (по одной в Барановичах, Гомеле, Столбцах, Колодищах и две в Минске), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
52-ю школу во Фрунзенском районе также можно отнести к новичкам. Открылась она в 2020 году, а в этот учебный год вступает уже опытной школой – в составе 8 первых классов, это 230 детей. При этом четыре класса интеграционные, в которых знания будут получать школьники с особенностями развития. Первый урок сегодня посвящен теме народного единства. Разобраться в этом понятии первоклашкам, конечно, непросто, поэтому занятие прошло в игровой форме.
Елена Потапейко, учитель начальных классов СШ № 52 Минска:
Первый урок просто вводный. Он самый-самый первый. И эта работа будет ежедневной, изо дня в день дети будут учиться тому, что наша страна едина, она одна и каждый из нас… Вот мы сегодня делали такой замечательный плакат, в котором дети уже показали, что каждая семья – это очень важно, каждая семья – это не просто отдельная какая-то ячейка, отдельный квадратик, мы все вместе, мы все едины. Недопустимо никакое разделение в одном государстве, в одной стране.
Оксана Цуран, директор СШ № 52:
В этом году большое внимание мы будем уделять качеству образования. И уже сегодня мы можем сказать, что мы являемся инновационной площадкой Министерства образования по IT-технологиям. Поэтому мы готовы принимать детей, мы готовы повышать качество образования. Мы ждем наших ребят и, конечно, волнуемся.
В 2021 году школьников ждут нововведения в учебной программе. Так, для 10-х и 11-х классов появится урок военно-патриотического воспитания. Занятия будут иметь практический характер – это посещение воинских частей, музеев, памятных мест. Дополнением к основной программе станет также факультатив по основам финансовой грамотности.