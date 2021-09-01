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«Дети будут учиться тому, что наша страна едина, она одна». Какие нововведения ждут школьников?

01 сентября 2021 12:12
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Новости Беларуси. День знаний проходит 1 сентября по всей Беларуси. Система образования к началу учебного года готова. Кроме школы в Бобруйске, к этому дню открылось еще шесть новых учебных заведений на более чем 6 000 мест (по одной в Барановичах, Гомеле, Столбцах, Колодищах и две в Минске), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дети будут учиться тому, что наша страна едина, она одна». Какие нововведения ждут школьников?-1

52-ю школу во Фрунзенском районе также можно отнести к новичкам. Открылась она в 2020 году, а в этот учебный год вступает уже опытной школой – в составе 8 первых классов, это 230 детей. При этом четыре класса интеграционные, в которых знания будут получать школьники с особенностями развития. Первый урок сегодня посвящен теме народного единства. Разобраться в этом понятии первоклашкам, конечно, непросто, поэтому занятие прошло в игровой форме.

«Дети будут учиться тому, что наша страна едина, она одна». Какие нововведения ждут школьников?-4

Елена Потапейко, учитель начальных классов СШ № 52 Минска:
Первый урок просто вводный. Он самый-самый первый. И эта работа будет ежедневной, изо дня в день дети будут учиться тому, что наша страна едина, она одна и каждый из нас… Вот мы сегодня делали такой замечательный плакат, в котором дети уже показали, что каждая семья это очень важно, каждая семья это не просто отдельная какая-то ячейка, отдельный квадратик, мы все вместе, мы все едины. Недопустимо никакое разделение в одном государстве, в одной стране.

«Дети будут учиться тому, что наша страна едина, она одна». Какие нововведения ждут школьников?-7

Оксана Цуран, директор СШ № 52:
В этом году большое внимание мы будем уделять качеству образования. И уже сегодня мы можем сказать, что мы являемся инновационной площадкой Министерства образования по IT-технологиям. Поэтому мы готовы принимать детей, мы готовы повышать качество образования. Мы ждем наших ребят и, конечно, волнуемся.

«Дети будут учиться тому, что наша страна едина, она одна». Какие нововведения ждут школьников?-10

В 2021 году школьников ждут нововведения в учебной программе. Так, для 10-х и 11-х классов появится урок военно-патриотического воспитания. Занятия будут иметь практический характер – это посещение воинских частей, музеев, памятных мест. Дополнением к основной программе станет также факультатив по основам финансовой грамотности.

# Школы в Беларуси # общество # Елена Потапейко # Оксана Цуран # Фотофакт

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