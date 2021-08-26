Николай Борисевич о сотрудничестве с Китаем: «Оно сближает народы, делает их более понятными»

Новости Беларуси. Беларусь и Китай открыли совместный Год регионов. Дипломатическими нотами обменялись заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич и посол Китая в Беларуси Се Сяоюн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Борисевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Именно региональное сотрудничество создает основу разностороннего многоуровневого сотрудничества между странами, в особенности с Китаем. Это касается и торгово-экономических связей прежде всего, и научно-технических, и социально-гуманитарных. И, самое главное, человеческих контактов на уровне людей. Действительно изюминка этого сотрудничества – то, что оно сближает народы, делает их более понятными и, естественно, дает свои ощутимые результаты.

Посол Китая: нужно выявлять этот региональный потенциал для повышения межгосударственных отношений

Беларусь и Китай развивают сотрудничество во всех сферах. Товарооборот между странами вырос, несмотря на пандемию и некоторый застой мировой экономики. Цифры взаимной торговли продолжают расти и в этом полугодии.