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Николай Борисевич о сотрудничестве с Китаем: «Оно сближает народы, делает их более понятными»

26 августа 2021 14:38
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Новости Беларуси. Беларусь и Китай открыли совместный Год регионов. Дипломатическими нотами обменялись заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич и посол Китая в Беларуси Се Сяоюн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Борисевич о сотрудничестве с Китаем: «Оно сближает народы, делает их более понятными»-1

Николай Борисевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Именно региональное сотрудничество создает основу разностороннего многоуровневого сотрудничества между странами, в особенности с Китаем. Это касается и торгово-экономических связей прежде всего, и научно-технических, и социально-гуманитарных. И, самое главное, человеческих контактов на уровне людей. Действительно изюминка этого сотрудничества – то, что оно сближает народы, делает их более понятными и, естественно, дает свои ощутимые результаты.

Посол Китая: нужно выявлять этот региональный потенциал для повышения межгосударственных отношений

Беларусь и Китай развивают сотрудничество во всех сферах. Товарооборот между странами вырос, несмотря на пандемию и некоторый застой мировой экономики. Цифры взаимной торговли продолжают расти и в этом полугодии.

# Беларусь-Китай # общество # Николай Борисевич # Се Сяоюн # Фотофакт

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