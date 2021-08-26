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​Александр Лукашенко обсудил с Виктором Шейманом вопросы по Латинской Америке

26 августа 2021 12:49
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Новости Беларуси. Глава государства 26 августа встретился с Виктором Шейманом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Александр Лукашенко обсудил с Виктором Шейманом вопросы по Латинской Америке-1

В середине июня Александр Лукашенко принял отставку уже экс-управляющего делами Президента, но тем не менее попросил далеко не уходить и подставить плечо там, где это нужно будет.

​Александр Лукашенко обсудил с Виктором Шейманом вопросы по Латинской Америке-4

Речь в первую очередь шла о работе со странами дальнего зарубежья, которую курировал Виктор Шейман. Сегодня он доложил главе государства о выполнении поручений по итогам поездки в страны Латинской Америки и иных вопросах, находящихся в сфере его ответственности.

# Международное сотрудничество # общество # Виктор Шейман # Александр Лукашенко # Фотофакт

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