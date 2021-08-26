​Александр Лукашенко обсудил с Виктором Шейманом вопросы по Латинской Америке

Новости Беларуси. Глава государства 26 августа встретился с Виктором Шейманом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В середине июня Александр Лукашенко принял отставку уже экс-управляющего делами Президента, но тем не менее попросил далеко не уходить и подставить плечо там, где это нужно будет.