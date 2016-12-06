Беларусь и Польша договорились о проведении ежегодного форума регионов

Новости Беларуси. Беларусь и Польша договорились о ежегодном проведении форума регионов, также запланированы научные проекты в области нано- и биотехнологий и сотрудничество в сфере образования. Таков итог переговоров первого дня визита в нашу страну парламентской делегации Польши.

Ее возглавляет маршал сената. Накануне Станислав Карчевский провел серию встреч с руководством страны. 6 декабря визит продолжается. Маршал сената отправится в Белгосуниверситет, где пообщается со студентами и преподавателями филологического факультета.

Кроме того Карчевский посетит РНПЦ детской онкологии в Боровлянах. Запланирована и культурная программа. Это экскурсия в Несвижский замок, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.