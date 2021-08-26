В Логойске возле главного универмага открылся школьный базар

Новости Беларуси. В Логойске полным ходом идет подготовка к 1 сентября. Возле главного городского универмага открылся школьный базар, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Традиционно на ярмарке представлен широкий ассортимент одежды и обуви: костюмы и платья, рубашки и юбки, туфли и кроссовки, а также портфели и рюкзаки. Большинство – белорусского производства. Продают и канцелярские товары, а также чулочно-носочные изделия. Всего в Минской области работают свыше 50 подобных торговых точек.

Ольга Вахрушева, продавец:

У нас скидка минус 20 %, то есть реально одеть ребенка в школу за минимум 280 рублей, максимум – 350 рублей. Мы выезжаем в разные агрогородки со своим ассортиментом, со своими скидками, желающим предоставляем рассрочку от 100 рублей на три месяца, от 200 рублей – на шесть месяцев.