Почему важно создать семью и заводить детей? Молодой милиционер поделился мнением

Роман Угляница, милиционер роты милиции Департамента охраны МВД Беларуси:

Это, скорее всего, решительность непосредственно молодой семьи, хотят ли они этого. Если они хотят, я думаю, им никакие преграды не будут страшны. Если молодая семья испытывает желание завести ребенка, то есть обзавестись продолжением своего рода, они это беспрепятственно сделают, они будут продлевать свой род, вне зависимости от того, в каком возрасте они находятся. То есть создание семьи, и после этого, конечно же, какой наступает момент? Наступает момент уже продления своего рода. То есть обустройка, построили дом, посадил дерево, родил сына.

Квартиру можно построить не только в Минске, можно и в Бресте ее построить, а родителей мы не можем перевезти в Минск. Все родители наши здесь, как мои, так и супруги находятся именно на территории Брестской области (в Дрогичинском районе, у моей супруги – в Кобринском районе проживают). И как-то близко, все рядышком. Какие-то праздники – собрались, поехали совместно, провели время, вернулись домой. Расстояние дает о себе знать, и с учетом этого как-то подальше, от своего гнездышка желания избавляться нет.