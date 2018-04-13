Президент Беларуси: «Лучше, чем спортсмен, никто не знает, как подготовить будущего спортсмена»

Новости Беларуси. Президент Беларуси провел большое совещание в штаб-квартире Национального олимпийского комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: губернаторы отвечают за спорт так же, как за посевную Глава государства уверен: в каждом виде спорта надо иметь стратегическую программу на 10-15 лет вперед, чтобы растить будущих атлетов со школы. Это и тренеры, и специальная инфраструктура. Спорт должен стать неотъемлемой частью жизни каждого ребенка, а ответственные за это – сделать все необходимое.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы должны видеть все объекты, государственные и даже частные. У нас же есть и теннисные центры, и еще – они все должны быть на учете у вас. Особенно в зимних видах, там частных почти нет, там государственные объекты. Они все должны быть в хорошем состоянии, чтобы мне не пришлось, как на «Заячьей Поляне» в этом году, наводить порядок. Мы должны определиться. Вот школа, центр. Этой школе, центре должно быть столько-то уровней подготовки и столько-то тренеров. И все. Расписание как в школе составили и идите, работайте. Не получается – до свидания.

Лучше, чем спортсмен, никто не знает, как подготовить будущего спортсмена. Только надо чуть-чуть мозги и желание трудиться, желание создать себе подобного. А уже на самую вершину, где работают Козеко и Цыбульский, – единицы. И не надо тут создавать проблему, что у нас тренеров нет. Если мы будем так подходить, что все дураки неквалифицированные, мы никогда их не подготовим. Главное – это тренер и спортсмен. На первом уровне мы никаким спортсменам ничего не платим. Они приходят, а мы только тренеру платим и оттуда выбираем их. И в биатлоне, и в лыжах, и в фигурном – везде. Мы их выбрали и поднимаем на второй, допустим, средний уровень. Я хочу, чтобы вы понимали, что шальных денег не будет. Будем платить за результат.