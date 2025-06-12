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Милиционер: обязанность Президента – следить за порядком в стране, он с этим полноценно справляется

12 июня 2025 16:21
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли». 

Милиционер: обязанность Президента – следить за порядком в стране, он с этим полноценно справляется-2

Роман Угляница, милиционер роты милиции Департамента охраны МВД Беларуси:
Я считаю, что это один и тот же человек ответственный, который всегда может помочь гражданину, который обращается к нему, наладить порядки внутри страны. Президент – это Президент. Его обязанность – следить за порядком в стране, чтобы граждане чувствовали себя спокойно, и с этой обязанностью он полноценно справляется. Что я могу еще добавить?

Подробности в видео.

# Интервью # Милиция Беларуси

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