Милиционер: обязанность Президента – следить за порядком в стране, он с этим полноценно справляется

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Роман Угляница, милиционер роты милиции Департамента охраны МВД Беларуси:

Я считаю, что это один и тот же человек ответственный, который всегда может помочь гражданину, который обращается к нему, наладить порядки внутри страны. Президент – это Президент. Его обязанность – следить за порядком в стране, чтобы граждане чувствовали себя спокойно, и с этой обязанностью он полноценно справляется. Что я могу еще добавить?