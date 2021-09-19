В Беларуси создают карту, на которой отмечены все населённые пункты, пострадавшие во время ВОВ

Новости Беларуси. В памяти белорусов навсегда. На неделе мир скорбил по жертвам фашизма. Тем временем в нашей стране карта сожженных деревень продолжает наполняться новыми населенными пунктами, которые нацисты испепелили дотла, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Если бы не было той чудовищной войны, несложно представить, насколько мы смогли бы продвинуться вперед в инженерии, образовании, медицине. Сколько счастливых было семьей, где не видели горя. Среди всех оккупированных стран Европы самые большие жертвы среди мирного населения Беларуси.

Эдуард Скурат, заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры по расследованию уголовного дела о геноциде:

Наглядный вид карты, которая горит фактически от числа отмеченных красными точками сожженных деревень, вызвал определенный резонанс в обществе и обратил внимание людей на историческую память. Каждый, кто откроет карту, может изучить не только скорбные страницы истории своей малой родины, но и задуматься, поинтересоваться судьбой своих предков во времена военного лихолетья. Память – основа совести и нравственности, как сказал академик Дмитрий Лихачев. Необходимо подчеркнуть, что предварительное расследование по уголовному делу не завершено. Предстоит выполнить еще большой объем работы по установлению всех фактов злодеяния нацистов и их пособников на территории современной Беларуси. По мере сбора доказательств карта будет корректироваться. Хочу обратиться ко всем телезрителям, если вы располагаете сведениями о ранее неизвестных сожженных и разрушенных населенных пунктах, фактах уничтожения населения страны, о наличии, по вашему мнению, неточностей в размещенной информации, сообщайте об этом в Генеральную прокуратуру.

Публичная кадастровая карта сегодня открыта для всех. Собирают также детальную информацию о количестве сожженных домов и погибших. По мере сбора новых доказательств она будет корректироваться. Доказательная база преступлений нацистов сегодня – именно документы.