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В Беларуси создают карту, на которой отмечены все населённые пункты, пострадавшие во время ВОВ

19 сентября 2021 18:38
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Новости Беларуси. В памяти белорусов навсегда. На неделе мир скорбил по жертвам фашизма. Тем временем в нашей стране карта сожженных деревень продолжает наполняться новыми населенными пунктами, которые нацисты испепелили дотла, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Если бы не было той чудовищной войны, несложно представить, насколько мы смогли бы продвинуться вперед в инженерии, образовании, медицине. Сколько счастливых было семьей, где не видели горя. Среди всех оккупированных стран Европы самые большие жертвы среди мирного населения Беларуси.

В Беларуси создают карту, на которой отмечены все населённые пункты, пострадавшие во время ВОВ-1

Эдуард Скурат, заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры по расследованию уголовного дела о геноциде:
Наглядный вид карты, которая горит фактически от числа отмеченных красными точками сожженных деревень, вызвал определенный резонанс в обществе и обратил внимание людей на историческую память. Каждый, кто откроет карту, может изучить не только скорбные страницы истории своей малой родины, но и задуматься, поинтересоваться судьбой своих предков во времена военного лихолетья. Память – основа совести и нравственности, как сказал академик Дмитрий Лихачев. Необходимо подчеркнуть, что предварительное расследование по уголовному делу не завершено. Предстоит выполнить еще большой объем работы по установлению всех фактов злодеяния нацистов и их пособников на территории современной Беларуси. По мере сбора доказательств карта будет корректироваться. Хочу обратиться ко всем телезрителям, если вы располагаете сведениями о ранее неизвестных сожженных и разрушенных населенных пунктах, фактах уничтожения населения страны, о наличии, по вашему мнению, неточностей в размещенной информации, сообщайте об этом в Генеральную прокуратуру.

В Беларуси создают карту, на которой отмечены все населённые пункты, пострадавшие во время ВОВ-4

Публичная кадастровая карта сегодня открыта для всех. Собирают также детальную информацию о количестве сожженных домов и погибших. По мере сбора новых доказательств она будет корректироваться. Доказательная база преступлений нацистов сегодня – именно документы.

В Беларуси создают карту, на которой отмечены все населённые пункты, пострадавшие во время ВОВ-7

Святослав Кулинок, заведующий отделом публикаций Национального архива Беларуси:
Если сжигалась деревня, партизанским командованием вместе с партийными работниками составлялся такой документ, акт, где фиксировалось количество уничтоженного населения, сожженных домов, другие факты проявления преступлений нацистов. Это служит документальной основой для наполнения этой базы данных. Вместе с этим проблема, конечно, эта немножко сложнее. Дело в том, что сегодня в эту базу данных не включен такой массив документов, как воспоминания. В силу ряда обстоятельств, причин пока еще этот массив не обработан. Но в перспективах видится, безусловно, привлечение этого корпуса источников, то есть воспоминания очевидцев, может быть, жителей спасшихся, в качестве дополнительного какого-то материала для пополнения этой базы данных. К нам обращаются люди, которые рассказывают свои истории. Кто-то слышал от своих мам, дедушек. Кто-то еще живой, слава богу, и может сам что-то рассказать. Мы стараемся все эти вещи фиксировать, и в дальнейшем надо продумать систему, которая бы позволила включить этот корпус, скажем так, устные истории, воспоминания, интегрировать ее в базу данных.

# Великая Отечественная война # общество # Эдуард Скурат # Святослав Кулинок # Дмитрий Лихачев # Оксана Семашко # Фотофакт

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