Многие книги были сожжены и вывезены. В Национальной библиотеке до ВОВ было 2 млн документов, а уцелело только 320 тысяч

Новости Беларуси. В памяти белорусов навсегда. На неделе мир скорбил по жертвам фашизма. Тем временем в нашей стране карта сожженных деревень продолжает наполняться новыми населенными пунктами, которые нацисты испепелили дотла, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Проект «Без срока давности». В планах подготовка шеститомного сборника документов по каждой из областей Беларуси о преступлениях нацистов и их пособников против мирных белорусов с приложением списка сожженных населенных пунктов. Только на территории Витебской области за годы оккупации были уничтожены больше 3,5 тысячи деревень.

Александр Суша, заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси:

У экспазіцыі музея кнігі, мы адмыслова прадстаўляем выданні, якія сведчаць сваім вобразам пра трагічныя падзеі Вялікай Айчыннай вайны. Гэта кнігі, прастрэленыя кулямі, прабітыя снарадамі.

В следующем году Национальная библиотека будет праздновать 100 лет. Ее фонды были бы богаче, если б не война. От 10-миллионного фонда нашей страны осталось 16 %. В Национальной библиотеке до войны было 2 миллиона документов, уцелело лишь 320 тысяч.

Александр Суша:

З усіх тых бібліятэчных будынкаў, што існавалі перад вайною на тэрыторыі Беларусі, засталося не больш 5 %. А калі мы кажам пра бібліятэчны фонд, то ён быў знішчаны прыблізна ў такой жа прапорцыі, калі не большай. Кажуць пра 97-95 % знішчэнняў. Мы, такім чынам, можам канстатаваць, што фактычна ўсе кніжныя багацці, скарбы нашай краіны – ці яны захоўваліся ў найбуйнейшых рэспубліканскіх бібліятэках, ці ў вясковых невялічанькіх, яны былі фактычна разрабаваныя, знішчаныя ці вывезеныя па-за межы Беларусі. І гэта тычыцца нашых калекцый, у пераважнай большасці яны альбо знішчаліся тут, на месцы, напрыклад, знакаміты яўрэйскі фонд у нас у фондах Дзяржаўнай бібліятэкі БССР існаваў перад вайной. Яўрэйская мова была адной з дзяржаўных. У выніку фактычна ён быў знішчаны цалкам. А некаторыя калекцыі, самыя старажытныя, рэдкія, дарагія, у тым ліку выданні, напрыклад, Францыска Скарыны і іншых, былі проста вывезены з Беларусі. Дзякуючы намаганням ужо нашых калег яны былі вернутыя назад пасля вайны, адшуканыя і вернутыя ў Беларусь. Фонды библиотеки помогли найти тысячи имен белорусов, которые погибли в годы Великой Отечественной. За последние 30 лет военная литература не была настолько востребована, как сейчас. Становится меньше ветеранов. Книга сегодня – единственный и наиболее популярный свидетель самого сложного периода в нашей истории.

Анна Коптелова:

За нашим участком упали первые в поселке бомбы. Там до сих пор сохранились эти первые ямы, которые не заросли ни травой, ни деревьями. Никто их не трогает, потому что все знают, что это память. В 40-х война ворвалась в дом многих белорусов. Столичная школьница Анна – правнучка победителя. Она никогда не забудет героические поступки своего прадедушки. Николая Сидорика война застала в Брестской крепости. Он участвовал в трех боевых операциях. Благодаря его лечению ни один партизан в отряде не умер. Сидорика наградили медалью «За отвагу» и «Партизану Отечественной войны» первой степени.