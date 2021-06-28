«Наши люди понимают, к чему это всё ведёт». Как работники белорусских предприятий реагируют на санкции?

Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.
Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Елена Николаевна, какие у нас настроения в рабочих трудовых коллективах по поводу санкций и каким образом профсоюз будет помогать народу узнавать, что такое санкции, и объяснять, каким образом их можно избежать руководителям предприятий?
Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Настроение рабочее в трудовых коллективах. Люди работают, и это замечательно. Что касается помощи, то как только против первых предприятий было объявлено, что список есть, предприятия попали под санкции, мы решили посмотреть настроение в коллективах. Выступили с заявлением – это наше знаменитое открытое письмо. Буквально первые дни показали, что люди понимают. Подписей было собрано в первые дни очень большое количество. Нам начали говорить о том, что люди подписываются якобы не по своей воле. Мы сказали: хорошо, дайте хотя бы один пример, я готова лично выехать в этот коллектив, к этому человеку, мы отзовем его подпись, решим любые вопросы. Нам такого никто не смог предоставить. В итоге мы вышли на 1 миллион 300 тысяч подписей. Мы их собрали и отправили в Европейский союз.
Елена Манкевич:
Ребята, вы говорите, что поддерживаете Беларусь, отдельных людей, наших граждан – вот вам 1 миллион 300 тысяч человек, которые говорят, что это не их мнение. Даже по любому срезу это огромная выборка. Посмотрели, подумали, решили точно так же, как сейчас – нет, мы продолжим эту санкционную политику. У нас пошел второй виток, новые предприятия, которые попали под санкции. Люди начали активно это обсуждать в социальных сетях, на своих страничках, сайтах, в коллективах, в семье, дома на кухне. Мы посмотрели, что происходит – огромное количество людей, которые говорят. Это живые люди, у которых играют эмоции. Наши люди понимают, они неглупые, к чему это все ведет. Сейчас мы сказали: хорошо, мы открытая площадка, входите, высказывайте свое мнение те, кто против санкций. Огромное количество, тысячи людей, которые записывают себя на мобильные телефоны, выкладывают это везде. Идет волна, люди понимают, о чем идет разговор.
Елена Манкевич:
Мы с вами прекрасно понимали, эту тему уже сегодня обсуждали, что крупное предприятие, на котором работают тысячи человек, дает работу 12-15 людям, которые работают в малом или среднем звене. Это малое и среднее предпринимательство, во всем мире так признано. Если крупные предприятия по рынкам могут быть более гибкими, то это в первую очередь удар по этим небольшим бизнесам, которые идут.
Параллельно мы точно так же прекрасно понимаем, что есть определенные обязательства у нанимателя. У нанимателя самое простое дело – это начать сокращать количество людей, которые работают на предприятии. Люди это тоже прекрасно понимают. Так какое это благо? Есть контракты, заказы, которые априори могли бы быть – это упущенная выгода этих предприятий, недополученные деньги этими же людьми, это их коллективные договора. Люди это тоже прекрасно понимают, поэтому здесь есть момент, когда люди говорят и говорят открыто, что мы хотим на самом деле.