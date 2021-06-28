«Наши люди понимают, к чему это всё ведёт». Как работники белорусских предприятий реагируют на санкции?

Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Елена Николаевна, какие у нас настроения в рабочих трудовых коллективах по поводу санкций и каким образом профсоюз будет помогать народу узнавать, что такое санкции, и объяснять, каким образом их можно избежать руководителям предприятий?

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Настроение рабочее в трудовых коллективах. Люди работают, и это замечательно. Что касается помощи, то как только против первых предприятий было объявлено, что список есть, предприятия попали под санкции, мы решили посмотреть настроение в коллективах. Выступили с заявлением – это наше знаменитое открытое письмо. Буквально первые дни показали, что люди понимают. Подписей было собрано в первые дни очень большое количество. Нам начали говорить о том, что люди подписываются якобы не по своей воле. Мы сказали: хорошо, дайте хотя бы один пример, я готова лично выехать в этот коллектив, к этому человеку, мы отзовем его подпись, решим любые вопросы. Нам такого никто не смог предоставить. В итоге мы вышли на 1 миллион 300 тысяч подписей. Мы их собрали и отправили в Европейский союз.

Елена Манкевич:

Ребята, вы говорите, что поддерживаете Беларусь, отдельных людей, наших граждан – вот вам 1 миллион 300 тысяч человек, которые говорят, что это не их мнение. Даже по любому срезу это огромная выборка. Посмотрели, подумали, решили точно так же, как сейчас – нет, мы продолжим эту санкционную политику. У нас пошел второй виток, новые предприятия, которые попали под санкции. Люди начали активно это обсуждать в социальных сетях, на своих страничках, сайтах, в коллективах, в семье, дома на кухне. Мы посмотрели, что происходит – огромное количество людей, которые говорят. Это живые люди, у которых играют эмоции. Наши люди понимают, они неглупые, к чему это все ведет. Сейчас мы сказали: хорошо, мы открытая площадка, входите, высказывайте свое мнение те, кто против санкций. Огромное количество, тысячи людей, которые записывают себя на мобильные телефоны, выкладывают это везде. Идет волна, люди понимают, о чем идет разговор.