Сергей Рачков о Форуме регионов Беларуси и России: когда зарождалась эта идея, был даже определённый скепсис
Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и России начинает работу. Он зарекомендовал себя как площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проходить встреча будет в онлайн-формате. Впереди три переговорных дня. 29 июня обсуждение пройдет в тематических секциях. Их пять. У VIII форума акцент на научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации.
Участники обсудят как реализуются совместные программы, определят направления сотрудничества в различных сферах в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий. К диалогу подключатся ученые, представители министерств, предприятий.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Пожалуй, это один из крупнейших двусторонних проектов. Я вспоминаю, когда зарождалась эта идея, и честно скажу, был даже определенный скепсис. Но постепенно, от года к году мы прирастаем, мы увеличиваем количество заключаемых контрактов. Сейчас ожидается, что соглашений будет заключено в размере 800 миллионов долларов. И важно подчеркнуть, что этот двусторонний белорусско-российский проект поддерживается президентами Беларуси и России. Я думаю, что это одна из составляющих успехов.
Сегодня состоится и первое в истории форума заседание молодых парламентариев Беларуси и России. Так же будут подписаны и первые контракты.