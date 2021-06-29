Сергей Рачков о Форуме регионов Беларуси и России: когда зарождалась эта идея, был даже определённый скепсис

Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и России начинает работу. Он зарекомендовал себя как площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проходить встреча будет в онлайн-формате. Впереди три переговорных дня. 29 июня обсуждение пройдет в тематических секциях. Их пять. У VIII форума акцент на научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации.