«Запад – это не единственный полюс силы». Что обсуждали 28 июня в ток-шоу «По существу»?

Новости Беларуси. Что на самом деле скрывается за санкциями, направленными против нашей страны? Чем закончится экономическая война, развернутая Западом? И что самое важное, удастся ли выстоять в этом бою? На эту злободневную тему в студии ток-шоу «По существу» 28 июня рассуждали как непосредственно сами руководители различных белорусских предприятий, так и знаменитые политологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гости студии сошлись во мнении, что жесткий ответ со стороны Беларуси на подобные выпады Запада не только уместен, но и необходим. Более того, ограничения носят скорее демонстративный, нежели эффективный характер. И во многом чреваты для самих стран ЕС.

Алексей Дзермант, политолог:

Запад – это не единственный полюс силы. Тем более, мы все видим, насколько кризисные явления поразили сам Запад. Мы, я уверен, в этой ситуации должны стоять на своем, не должны сдаваться, и за нами есть серьезные силы, которые, я уверен, нам помогут выстоять в этой борьбе. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Нас в этой истории санкции опустят ниже? Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Они нас только поднимут, мы закалимся и будем еще лучше производить все товары, которые необходимы в странах дальнего зарубежья. В Европу поставить было проще, меньше сроков годности. Теперь сконцентрируемся на том, чтобы покорить новые рынки дальнего зарубежья, куда необходимо поставлять продукцию, те же сыры, но более выдержанные – от трех месяцев до двух лет созревания. Кирилл Казаков:

На нашем производстве это скажется с плюсом?