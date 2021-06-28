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«Эти балки пойдут на "‎Славкалий"‎». Что происходит на предприятии, которое производит металлоконструкции?

28 июня 2021 10:45
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций», рассказал, куда направляется готовая продукция.

Ольга Коршун, ведущая:
Я так понимаю, это уже готовая продукция. Куда эти балки пойдут?

«Эти балки пойдут на "‎Славкалий"‎». Что происходит на предприятии, которое производит металлоконструкции?-1

Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций»:
Эти балки пойдут на строящийся ГОК «Славкалий». Договоров заключено на 2 800 тонн.

Ольга Коршун:
Ваши металлоконструкции в основе многих знаковых объектов, например, АЭС.

«Эти балки пойдут на "‎Славкалий"‎». Что происходит на предприятии, которое производит металлоконструкции?-4

Александр Чекмарев:
Да, в АЭС мы участвовали в самых сложных металлоконструкциях. Больше 1 000 тонн металлоконструкций поставлено на атомную станцию. Сейчас прорабатываем возможность поставки в Литву и в Латвию. Приезжали представители Литвы, в том числе представитель литовского Клайпедского порта. Там, с их слов, они собираются делать модернизацию, кое-что из металлоконструкций надо будет делать. Там большой объем работы. Российские приезжали компании. Мы рассматриваем загрузку уже на 2022 год, ведем переговоры.

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Чекмарёв # Ольга Коршун # Фотофакт

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