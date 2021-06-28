«Эти балки пойдут на "‎Славкалий"‎». Что происходит на предприятии, которое производит металлоконструкции?

Ольга Коршун, ведущая: Я так понимаю, это уже готовая продукция. Куда эти балки пойдут?

Александр Чекмарев:

Да, в АЭС мы участвовали в самых сложных металлоконструкциях. Больше 1 000 тонн металлоконструкций поставлено на атомную станцию. Сейчас прорабатываем возможность поставки в Литву и в Латвию. Приезжали представители Литвы, в том числе представитель литовского Клайпедского порта. Там, с их слов, они собираются делать модернизацию, кое-что из металлоконструкций надо будет делать. Там большой объем работы. Российские приезжали компании. Мы рассматриваем загрузку уже на 2022 год, ведем переговоры.