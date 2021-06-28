«Эти балки пойдут на "Славкалий"». Что происходит на предприятии, которое производит металлоконструкции?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций», рассказал, куда направляется готовая продукция.
Ольга Коршун, ведущая:
Я так понимаю, это уже готовая продукция. Куда эти балки пойдут?
Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций»:
Эти балки пойдут на строящийся ГОК «Славкалий». Договоров заключено на 2 800 тонн.
Ольга Коршун:
Ваши металлоконструкции в основе многих знаковых объектов, например, АЭС.
Александр Чекмарев:
Да, в АЭС мы участвовали в самых сложных металлоконструкциях. Больше 1 000 тонн металлоконструкций поставлено на атомную станцию. Сейчас прорабатываем возможность поставки в Литву и в Латвию. Приезжали представители Литвы, в том числе представитель литовского Клайпедского порта. Там, с их слов, они собираются делать модернизацию, кое-что из металлоконструкций надо будет делать. Там большой объем работы. Российские приезжали компании. Мы рассматриваем загрузку уже на 2022 год, ведем переговоры.
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