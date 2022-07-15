«Ни разу не пожалели, что пошли работать на завод». Как студенты проводят лето после сессии?
В Минске проживает более 400 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 31 года. И почти 90 организаций и предприятий столицы готовы взять на летнюю подработку молодежь. Почему большинство людей выбирают отнюдь не полезное дело? Как приобщить к труду? Что делать, если вам недоплатили? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Илона Волынец, СТВ:
Самое время пригласить нашу следующую гостью. Это Елизавета Тишевич, она пришла к нам в студию буквально после своего рабочего дня на одном из столичных предприятий по производству бытовой техники. Рассказывайте, как трудовые будни?
Елизавета Тишкевич:
Работаю я совсем недавно в производственном отряде – всего лишь три дня. Но они были полны всяких эмоций. Это что-то новое, узнала новых ребят, коллектив. Нам рассказали, как работает производство. Для чего, что и как. Мы получили много информации и усердно работаем на благо родины.
Кристина Сущеня, СТВ:
Почему вы как будущий педагог не пошли вожатой работать в какой-нибудь лагерь? Почему именно производство?
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
А какое производство?
Елизавета Тишкевич:
Мы собираем микроволновые печи. И почему я не пошла именно в педагогический отряд? Педагог – это очень разносторонняя личность. И я решила, что опыт поработать на заводе – это тоже опыт. И в будущем я смогу рассказать детям, как хорошо работать в школе или в учреждениях здравоохранения, но и что на заводе тоже нужно работать, и это очень важно для нашей страны.
Ольга Чемоданова:
Правильно, потому что учитель, я все-таки не могу не сказать, – это все. Был ли тот самый космонавт, милиционер или водитель, если бы не было этой прекрасной профессии? Очень верное решение.
Илона Волынец:
Понятно, что Елизавета у нас отличница, медалистка, но не все же у нас такие.
Ольга Чемоданова:
У нас есть на кого равняться.
Кристина Сущеня:
А твои одногруппники как проводят лето?
Елизавета Тишкевич:
Кто-то поехал в детские оздоровительные лагеря, кто-то сидит дома, отдыхает от сессии.
Кристина Сущеня:
А так, как ты, проводит кто-то еще лето?
Елизавета Тишкевич:
У меня есть одногруппники, которые работают в других производственных отрядах. Делились со мной впечатлениями, сказали, что они очень рады, что узнали, что такое вообще есть. И ни разу не пожалели, что пошли работать на завод.
Кристина Сущеня:
Вот так сарафанное радио и работает.
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