«Ни разу не пожалели, что пошли работать на завод». Как студенты проводят лето после сессии?

В Минске проживает более 400 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 31 года. И почти 90 организаций и предприятий столицы готовы взять на летнюю подработку молодежь. Почему большинство людей выбирают отнюдь не полезное дело? Как приобщить к труду? Что делать, если вам недоплатили? Об этом рассказали в программе « Большой город ». Илона Волынец, СТВ:

Самое время пригласить нашу следующую гостью. Это Елизавета Тишевич, она пришла к нам в студию буквально после своего рабочего дня на одном из столичных предприятий по производству бытовой техники. Рассказывайте, как трудовые будни?

Елизавета Тишкевич:

Работаю я совсем недавно в производственном отряде – всего лишь три дня. Но они были полны всяких эмоций. Это что-то новое, узнала новых ребят, коллектив. Нам рассказали, как работает производство. Для чего, что и как. Мы получили много информации и усердно работаем на благо родины. Кристина Сущеня, СТВ:

Почему вы как будущий педагог не пошли вожатой работать в какой-нибудь лагерь? Почему именно производство?

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

А какое производство? Елизавета Тишкевич:

Мы собираем микроволновые печи. И почему я не пошла именно в педагогический отряд? Педагог – это очень разносторонняя личность. И я решила, что опыт поработать на заводе – это тоже опыт. И в будущем я смогу рассказать детям, как хорошо работать в школе или в учреждениях здравоохранения, но и что на заводе тоже нужно работать, и это очень важно для нашей страны. Ольга Чемоданова:

Правильно, потому что учитель, я все-таки не могу не сказать, – это все. Был ли тот самый космонавт, милиционер или водитель, если бы не было этой прекрасной профессии? Очень верное решение.