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«Ни разу не пожалели, что пошли работать на завод». Как студенты проводят лето после сессии?

15 июля 2022 10:44
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В Минске проживает более 400 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 31 года. И почти 90 организаций и предприятий столицы готовы взять на летнюю подработку молодежь. Почему большинство людей выбирают отнюдь не полезное дело? Как приобщить к труду? Что делать, если вам недоплатили?  Об этом рассказали в программе «Большой город».  

Илона Волынец, СТВ:  
Самое время пригласить нашу следующую гостью. Это Елизавета Тишевич, она пришла к нам в студию буквально после своего рабочего дня на одном из столичных предприятий по производству бытовой техники. Рассказывайте, как трудовые будни?  

«Ни разу не пожалели, что пошли работать на завод». Как студенты проводят лето после сессии?-1

Елизавета Тишкевич:  
Работаю я совсем недавно в производственном отряде – всего лишь три дня. Но они были полны всяких эмоций. Это что-то новое, узнала новых ребят, коллектив. Нам рассказали, как работает производство. Для чего, что и как. Мы получили много информации и усердно работаем на благо родины.  

Кристина Сущеня, СТВ:  
Почему вы как будущий педагог не пошли вожатой работать в какой-нибудь лагерь? Почему именно производство?  

«Ни разу не пожалели, что пошли работать на завод». Как студенты проводят лето после сессии?-4

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
А какое производство?

Елизавета Тишкевич:  
Мы собираем микроволновые печи. И почему я не пошла именно в педагогический отряд? Педагог – это очень разносторонняя личность. И я решила, что опыт поработать на заводе – это тоже опыт. И в будущем я смогу рассказать детям, как хорошо работать в школе или в учреждениях здравоохранения, но и что на заводе тоже нужно работать, и это очень важно для нашей страны.  

Ольга Чемоданова:  
Правильно, потому что учитель, я все-таки не могу не сказать, – это все. Был ли тот самый космонавт, милиционер или водитель, если бы не было этой прекрасной профессии? Очень верное решение.  

«Ни разу не пожалели, что пошли работать на завод». Как студенты проводят лето после сессии?-7

Илона Волынец:  
Понятно, что Елизавета у нас отличница, медалистка, но не все же у нас такие.  

Ольга Чемоданова:  
У нас есть на кого равняться.  

Кристина Сущеня:  
А твои одногруппники как проводят лето?  

Елизавета Тишкевич:  
Кто-то поехал в детские оздоровительные лагеря, кто-то сидит дома, отдыхает от сессии.  

Кристина Сущеня:  
А так, как ты, проводит кто-то еще лето?  

«Ни разу не пожалели, что пошли работать на завод». Как студенты проводят лето после сессии?-10

Елизавета Тишкевич:  
У меня есть одногруппники, которые работают в других производственных отрядах. Делились со мной впечатлениями, сказали, что они очень рады, что узнали, что такое вообще есть. И ни разу не пожалели, что пошли работать на завод.  

Кристина Сущеня:  
Вот так сарафанное радио и работает.  

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# Молодежь Беларуси # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Елизавета Тишкевич # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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