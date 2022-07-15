Наталья Кочанова: политика Беларуси такова, что главное в ней человек и забота о человеке

Новости Беларуси. Политика Беларуси такова, что главное в ней человек и забота о человеке. Об этом заявила Председатель Совета Республики Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова приняла участие в заседании Верхнедвинского районного исполнительного комитета. На нем планово рассматривались вопросы реализации государственной программы социальной защиты, вопросы поддержки людей с инвалидностью и их интеграции в общество. Как это реализуется на практике, Наталья Кочанова в течение дня познакомится на примере работы районного территориального центра социального обслуживания населения. В центре внимания будет и работа депутатов местных Советов.