Ни пройти ни проехать. Как сплошные траншеи на дороге привели жителя белорусской деревни на приём к сенатору
Новости Беларуси. Вниманием сенаторов 27 апреля охвачены все без исключения районы Могилевской области. В регионе прошел единый день приема граждан. Он оказался одинаково полезным как для людей, которые пришли с надеждой решить свои проблемы, так и для членов Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последние пять лет настроение Виктора Нестеренко во многом зависит от прогноза погоды. А все потому, что после обильных осадков он и еще 20 жителей домов по улице Садовая агрогородка Мокрое становятся заложниками огромных луж. Проселочную дорогу разбивает сельхозтехника, которая возит с полей сено. Сплошные траншеи – жалуются люди. А после дождей по такой ни проехать ни пройти.
Виктор Нестеренко, житель деревни Мокрое:
Скорая не проедет, такси вызываешь – не хотят ехать сюда, потому что не проехать по нашей улице. Трактора как разобьют – в колено эта дорога.
Только прошлым летом со своей проблемой Виктор Иванович три раза звонил на прямые линии в местный райисполком. Как бонус за настойчивость – дорогу пообещали сделать. Все сроки уже истекли, а лужи за это время только стали больше. В последней надежде Виктор Иванович сегодня обратился к Михаилу Русому – и вот результат: дорогу приведут в порядок к 15 мая.
Виктор Нестеренко:
Я обратился сегодня: прямая линия, руководство повыше. Я обратился к ним, чтобы сделали, как говорится, не надо этот асфальт, как они сказали: асфальт, может, положим через какое-то время. Хотя бы засыпали лужи гравием, чтоб могли люди ходить и ездить.
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