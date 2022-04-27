Ни пройти ни проехать. Как сплошные траншеи на дороге привели жителя белорусской деревни на приём к сенатору

Новости Беларуси. Вниманием сенаторов 27 апреля охвачены все без исключения районы Могилевской области. В регионе прошел единый день приема граждан. Он оказался одинаково полезным как для людей, которые пришли с надеждой решить свои проблемы, так и для членов Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последние пять лет настроение Виктора Нестеренко во многом зависит от прогноза погоды. А все потому, что после обильных осадков он и еще 20 жителей домов по улице Садовая агрогородка Мокрое становятся заложниками огромных луж. Проселочную дорогу разбивает сельхозтехника, которая возит с полей сено. Сплошные траншеи – жалуются люди. А после дождей по такой ни проехать ни пройти.

Виктор Нестеренко, житель деревни Мокрое:

Скорая не проедет, такси вызываешь – не хотят ехать сюда, потому что не проехать по нашей улице. Трактора как разобьют – в колено эта дорога.

Только прошлым летом со своей проблемой Виктор Иванович три раза звонил на прямые линии в местный райисполком. Как бонус за настойчивость – дорогу пообещали сделать. Все сроки уже истекли, а лужи за это время только стали больше. В последней надежде Виктор Иванович сегодня обратился к Михаилу Русому – и вот результат: дорогу приведут в порядок к 15 мая.