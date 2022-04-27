Жизнь по распорядку. 47 учащихся пополнили ряды кадетского училища в Минске

Новости Беларуси. 47 учащихся пополнили ряды Минского городского кадетского училища, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В присутствии гостей, родителей, педагогов и старших товарищей ребята поклялись с честью и достоинством нести высокое звание. В мероприятии принял участие и мэр Минска Владимир Кухарев. Он познакомился с условиями обучения и проживания кадетов. Посетил тир, кабинет допризывной подготовки, спортивный зал, столовую, жилой блок.

Сергей Волков, директор Минского городского кадетского училища:

Кадеты приходят к нам и с восьмого класса начинают жить по распорядку, приближенному к распорядку воинской части или военного учебного заведения, поэтому по окончании училища они уже, по большому счету, подготовлены к поступлению в учреждения высшего образования системы обеспечения национальной безопасности. Процент поступления в прошлом году был около 70.

Амир Невтолонов, кадет Минского городского кадетского училища:

Я с детства очень хотел стать военным человеком, а именно летчиком, поэтому решил поступать сюда. В классе нас 24 человека. Учебный процесс здесь отличный, педагоги у нас самые лучшие и дают максимально хорошее образование.