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В топе нарушителей – банки. В Национальный центр защиты персональных данных поступило более 50 жалоб

27 апреля 2022 18:12
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Новости Беларуси. Более 50 жалоб поступило в Национальный центр защиты персональных данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В топе нарушителей – банки. В Национальный центр защиты персональных данных поступило более 50 жалоб-1

Структура проводит плановые проверки ряда организаций на предмет выполнения возложенных на них обязательств. За пять месяцев работы поступило более 50 нареканий. В топе нарушителей – организации торговли и сферы услуг, банки, мобильные операторы.  

В топе нарушителей – банки. В Национальный центр защиты персональных данных поступило более 50 жалоб-4

Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных:  
Работа Национального центра защиты персональных данных и операторов, то есть во многом юридических лиц, которые обрабатывают персональные данные, будет носить уже системно-плановый характер, который вытекает из закона. В том числе Центр приступает к проведению проверочных мероприятий, на что он наделен компетенциями. Это является актуальным, потому как буквально недавно в результате одного из инцидентов были незаконно распространены в Сети данные о 55 тысячах наших граждан. В результате принятых мер эти данные были удалены.  

В топе нарушителей – банки. В Национальный центр защиты персональных данных поступило более 50 жалоб-7

Напомним, несколько месяцев назад, согласно указу главы государства, был создан Национальный центр защиты персональных данных. Одна из важных задач структуры – проведение разъяснительной работы и тематических семинаров. Участие в них приняли более 4 000 специалистов.  

# Интернет # общество # Андрей Гаев # Фотофакт

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