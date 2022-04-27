В топе нарушителей – банки. В Национальный центр защиты персональных данных поступило более 50 жалоб

Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных:

Работа Национального центра защиты персональных данных и операторов, то есть во многом юридических лиц, которые обрабатывают персональные данные, будет носить уже системно-плановый характер, который вытекает из закона. В том числе Центр приступает к проведению проверочных мероприятий, на что он наделен компетенциями. Это является актуальным, потому как буквально недавно в результате одного из инцидентов были незаконно распространены в Сети данные о 55 тысячах наших граждан. В результате принятых мер эти данные были удалены.