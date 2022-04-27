В топе нарушителей – банки. В Национальный центр защиты персональных данных поступило более 50 жалоб

Новости Беларуси. Более 50 жалоб поступило в Национальный центр защиты персональных данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 50 жалоб поступило в Национальный центр защиты персональных данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Структура проводит плановые проверки ряда организаций на предмет выполнения возложенных на них обязательств. За пять месяцев работы поступило более 50 нареканий. В топе нарушителей – организации торговли и сферы услуг, банки, мобильные операторы.
Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных:
Работа Национального центра защиты персональных данных и операторов, то есть во многом юридических лиц, которые обрабатывают персональные данные, будет носить уже системно-плановый характер, который вытекает из закона. В том числе Центр приступает к проведению проверочных мероприятий, на что он наделен компетенциями. Это является актуальным, потому как буквально недавно в результате одного из инцидентов были незаконно распространены в Сети данные о 55 тысячах наших граждан. В результате принятых мер эти данные были удалены.
Напомним, несколько месяцев назад, согласно указу главы государства, был создан Национальный центр защиты персональных данных. Одна из важных задач структуры – проведение разъяснительной работы и тематических семинаров. Участие в них приняли более 4 000 специалистов.