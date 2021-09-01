Лукашенко: «Ещё не было и не будет той силы, которая победила бы Афганистан, поставила на колени»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это фиаско, которое превратилось в позорное бегство. Иначе и быть не могло изначально. Еще не было и не будет той силы, которая победила бы Афганистан, поставила на колени. Никогда этого в истории не было, говорю вам как историк. А вот этот хаос, который показывают в аэропорту – это, конечно, грустно. Но не надо возводить это в абсолют и думать, что американцы такие безмозглые и так далее. Больше двух триллионов они угрохали на эту войну. 85 миллиардов долларов (мне вчера Рахмон назвал эту цифру точную) американцы вложили в создание там оружия, переброску оружия и все это там оставили. Но нам ни в коем случае нельзя на это отвлекаться. И президентам об этом сказал, своим коллегам: ребята, давайте не будем на это отвлекаться., давайте будем думать о том, что американцы не глупые люди, и они могут сыграть вдолгую. 86 миллиардов долларов.

Слушайте, нашей армии это не снилось. Самое современное вооружение – зачем оставили? Как бы они должны были поступить? Они должны были сесть в вертолеты, самолеты, бронетехнику и выйти на территорию Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана – никто бы не отказал принять американские войска с техникой. Вышли. А чтобы приняли эти страны, надо было сказать: Эмомали Шарипович – Рахмону – вот ты помоги, мы выводим свои войска. А тебе эту всю технику оставим, то, что выйдем. Вертолеты, самолеты, бронетехнику, стрелковое оружие, самые современные боеприпасы. Но они же так не сделали.