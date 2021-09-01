Прямой эфир

«Стараются скрыть правду». Генпрокуратура Литвы отказалась допрашивать пособников нацистов по делу о геноциде

01 сентября 2021 19:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Генеральная прокуратура Литвы проигнорировала международные обязательства и отказала в помощи по делу о геноциде во времена Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседи отметили, что разбирательства могут причинить вред их суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан.

«Стараются скрыть правду». Генпрокуратура Литвы отказалась допрашивать пособников нацистов по делу о геноциде-1

Уголовное дело было возбуждено в Беларуси. Цель следствия – установить факты планомерного уничтожения жителей СССР, в том числе белорусов и представителей иных национальностей. По сообщению Генеральной прокуратуры Беларуси, в ходе расследования изучили сведения о карательных операциях, в которых участвовали литовские добровольцы.

«Стараются скрыть правду». Генпрокуратура Литвы отказалась допрашивать пособников нацистов по делу о геноциде-4

Белорусская сторона обратилась с просьбой допросить проживающих на территории Литвы уже установленных пособников карателей, но получила отказ. В Генпрокуратуре посчитали это укрывательством нацистских преступников.

«Стараются скрыть правду». Генпрокуратура Литвы отказалась допрашивать пособников нацистов по делу о геноциде-7

Алексей Дзермант, политолог:
Поведение Литвы вызывает большие вопросы с точки зрения и морали, и закона, международных законов. Потому что сотрудничество в таких делах в отношении преступлений против человечности – это, по сути, обязанность всех государств. А те, кто отказываются, они обычно либо сами виноваты в геноциде, либо стараются скрыть правду.

Соседи обычно сотрудничают, потому что преступность не знает границ и нужно, конечно, правоохранительным органам помогать друг другу. В данном случае Литва обрубает себе возможности для такого сотрудничества.

По словам политолога, отказ Литве в будущем сотрудничестве будет справедливым ответом белорусской стороны. Потому как то, что происходит, политически мотивировано. А если включается политика, Беларуси стоит отстаивать свои интересы и правду.

# Международная политика # общество # Алексей Дзермант # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Никому эта Прибалтика не нужна. Нам чужое не надо. Но мы учимся защищать своё»
01 сентября 2021 19:00

Александр Лукашенко: «Никому эта Прибалтика не нужна. Нам чужое не надо. Но мы учимся защищать своё»

«Каждый день мы умираем». Мигранты на польской границе призывают о помощи
01 сентября 2021 18:28

«Каждый день мы умираем». Мигранты на польской границе призывают о помощи

Госпогранкомитет о ситуации с мигрантами на границе: «Польская сторона обязана принять все необходимые меры»
01 сентября 2021 18:12

Госпогранкомитет о ситуации с мигрантами на границе: «Польская сторона обязана принять все необходимые меры»