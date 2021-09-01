«Стараются скрыть правду». Генпрокуратура Литвы отказалась допрашивать пособников нацистов по делу о геноциде

Новости Беларуси. Генеральная прокуратура Литвы проигнорировала международные обязательства и отказала в помощи по делу о геноциде во времена Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседи отметили, что разбирательства могут причинить вред их суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан.

Уголовное дело было возбуждено в Беларуси. Цель следствия – установить факты планомерного уничтожения жителей СССР, в том числе белорусов и представителей иных национальностей. По сообщению Генеральной прокуратуры Беларуси, в ходе расследования изучили сведения о карательных операциях, в которых участвовали литовские добровольцы.

Белорусская сторона обратилась с просьбой допросить проживающих на территории Литвы уже установленных пособников карателей, но получила отказ. В Генпрокуратуре посчитали это укрывательством нацистских преступников.

Алексей Дзермант, политолог:

Поведение Литвы вызывает большие вопросы с точки зрения и морали, и закона, международных законов. Потому что сотрудничество в таких делах в отношении преступлений против человечности – это, по сути, обязанность всех государств. А те, кто отказываются, они обычно либо сами виноваты в геноциде, либо стараются скрыть правду.

Соседи обычно сотрудничают, потому что преступность не знает границ и нужно, конечно, правоохранительным органам помогать друг другу. В данном случае Литва обрубает себе возможности для такого сотрудничества.

По словам политолога, отказ Литве в будущем сотрудничестве будет справедливым ответом белорусской стороны. Потому как то, что происходит, политически мотивировано. А если включается политика, Беларуси стоит отстаивать свои интересы и правду.