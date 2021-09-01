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«Может быть, даже купим у них C-400». Какое вооружение Александр Лукашенко распорядился привезти в Беларусь?

01 сентября 2021 19:18
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Новости Беларуси. Никаких секретов, кроме военных, конечно, в учениях «Запад-2021» не будет. Президент подчеркнул, что наблюдать за процессом приглашают и иностранных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, Александр Лукашенко рассекретил распоряжение по поставкам вооружения, которое подписал на днях.

«Может быть, даже купим у них C-400». Какое вооружение Александр Лукашенко распорядился привезти в Беларусь?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я подписал позавчера распоряжение. Из Российской Федерации они поставят нам десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже купим у них C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил. Самое современное оборудование. Мы дооснастимся. Если мы увидим на этих учениях, что нам надо где-то что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение у себя. Вот, вся честная и открытая политика.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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