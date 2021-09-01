Александр Лукашенко: «Никому эта Прибалтика не нужна. Нам чужое не надо. Но мы учимся защищать своё»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я пережил много таких учений. И «Запад-81», так назывались учения, я там офицером воевал. Поэтому я хорошо знаю изнутри все это. Мы проводим учения, чтобы обучать, тренировать свои Вооруженные Силы. На случай, если «не дай бог». А тревожных моментов достаточно. Вы привели прошлый год, только вы не обратили внимания в данном случае, что мне пришлось пол-армии в боевую готовность приводить и выводить на западные рубежи. Значит, оснований больше, чем достаточно. У нас союзная армия на этом направлении с Российской Федерацией. Это две страны. Вооруженные Силы, хоть очень похожи, но слаживание должно быть. Если вдруг «не дай бог». Поэтому мы вместе должны учиться, потому что воевать нам придется вместе.

Потому ответ простой: коль есть армия, есть Вооруженные Силы, их надо готовить, их надо как-то объединять вместе – Беларусь и Россия. Поэтому будет задействовано там огромное количество войск на территории двух стран. От Калининграда до Владивостока. На всех полигонах. Мы с Путиным договорились, что я беру под контроль основную часть, она будет у нас, в Беларуси, основная часть учений, у них на нескольких полигонах там, до десятка полигонов будет задействовано. Он будет контролировать те учения. Он побудет на своем полигоне, я на своем. Но тема – оборона. Мы ни на кого не собираемся наступать, нам это не нужно. И то, что они зашевелились – ну, наверное, они очень озабочены, что мы тут, знаете, чуть ли не Прибалтику отрежем. По Сувалковскому коридору пройдем на Калининград и отрежем Прибалтику. Да никому эта Прибалтика не нужна. Нам чужое не надо. Но мы учимся защищать свое.

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