«Сертификаты будут выдаваться однозначно». Где студенту в Минске можно получить документ о прохождении вакцинации

Новости Беларуси. В высших учебных заведениях столицы началась массовая прививочная кампания. Всего в Минске против COVID-19 планируют вакцинировать более 20 тысяч студентов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около 30 % из них уже получили укол здоровья. Юношам и девушкам можно будет привиться в 9 точках. Они разместятся на базе ведущих университетов столицы, их общежитий и в специально оборудованных медицинских пунктах. Еще вакцинация проходит в 33-й студенческой поликлинике, а также в студгородке. Все привитые по желанию смогут получить сертификаты.

А леся Р усецкая, студентка М инского государственного лингвистического университета: Начался учебный год. У нас очень большое количество студентов, все взаимодействуют между собой, контактируют. Хочется защитить себя от коронавируса и родителей в том числе.

Елена Харькова, главный врач УЗ «33- я городская студенческая поликлиника»: Сегодня у нас привиты уже более 5 000 студентов. Записаться на вакцинацию можно на сайте поликлиники через интернет. Можно по телефону, в регистратуре выделена отдельная линия для вакцинации студентов. При обращении к врачу любой специальности и при обращении в здравпункт своего вуза.

Павел Удот, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Сертификаты будут выдаваться однозначно. Выдаваться они будут 33-й студенческой поликлиникой, их смогут получить все желающие вакцинированные студенты.

В Минске полный курс вакцинации прошли более 300 тысяч человек. Это свыше 27 % от запланированного количества.