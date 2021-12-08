«Ни денег, ни дивана». Белорус рассказал, как столкнулся с мошенниками в Сети
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Предлагаю послушать историю Павла. Знаю, что вы столкнулись с мошенниками, при этом хотели перетянуть диван, насколько я понимаю.
Павел Корсаков, пострадал от мошенников:
Да.
Кристина Сущеня:
Расскажите, как это вообще произошло?
Павел Корсаков:
Моя история, скажем так, прозаична. Стал жертвой некачественного оказания услуг. Все начиналось тоже с интернета, на сайте – объявления, которые рекламируют оказания услуг. Была найдена компания, занимающаяся данным видом услуг – это перетяжка мягкой мебели. Был звонок, встреча, договор. При договоре обмен документами: уставными, всеми разрешающими данный вид деятельности, копию паспорта директора. То есть ничего, по сути дела, не предвещало.
В оговоренные сроки, как правило, человек перестал выходить на связь. И дальше эта ситуация развивалась таким образом, что договор был заключен в мае 2019 года, сегодня заканчивается 2021 год, были суды, есть исполнительное производство – и воз ныне там.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Павел, но вы же не единственная жертва этого мошенника?
Павел Корсаков:
Да. В дальнейшем, скажем, именно жертвами данной компании оказались 12 человек. У нас была создана инициативная группа, которая пытается оградить – даже уже не в надежде получить свое потраченное – в дальнейшем от действий этой компании.
В данном случае человек – бывший директор этой компании – перерегистрирован как индивидуальный предприниматель и работает, оказывая данный вид услуг и дальше.
Со стороны правоохранительных органов, даже исполнительной системы, на сегодня действий не было, поскольку не усматривают факт мошенничества. Все это опускается в рамки гражданско-правового поля.
Кристина Сущеня:
Хорошо, у вас же ни денег, ни дивана получается по итогу?
Павел Корсаков:
Да, ни денег, ни дивана.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Так, а как так? Два года длится процесс. И заключен договор. То есть каким образом так происходит?
Юлия Крыницкая:
Могли бы прокомментировать, Александр?
Александр Костюкевич, юрист:
Обычно это я все комментирую. То есть таких ситуаций сплошь и рядом у нас. То есть стандартная ситуация: человек заключает договор. Вот даже, на первый взгляд, когда директор дает копию своего паспорта. Представляете, что это за директор? Вот вы в серьезную фирму придете, какую-нибудь крупную, директор вам свой паспорт будет показывать? Никогда в жизни. То есть обычно это будет серьезный договор, максимум, что вам дадут – свидетельство о госрегистрации. Заключите, все.
Но так как они пользуются чем: явно была либо скидка, либо чуть-чуть ниже рынка цена. Это часто вот именно по производству мебели и диванов, перетяжка мебели. Это их стандартная схема. Они заключают договора и потом начинается: общество защиты прав потребителей, суд выигрываем, получаем исполнительный документ. Ничего не получаем, ни копейки денег, и мы создаем инициативные группы, обращаемся в милицию. Это десятки случаев. А сотрудники милиции пока не насобирается таких случаев... 30 надо или 40, вот тогда уже будет возбуждено уголовное дело.
Опять-таки, если это директор и организация, то можно приостановить выезд за границу. Но это сейчас неэффективно. Если же это будет индивидуальный предприниматель, можно лишить права управления транспортным средством. В казино можно лишить права ходить, но они, наверное, не ходят. Ну и маломерные суда. Но тем не менее пока он не доигрался, то есть его рано или поздно арестуют. То есть такие люди на свободе долго… Но вы просто внизу пирамиды, а вот когда будет совсем много обманутых…
Татьяна Савчик:
У меня вопрос к Сергею как раз. Если разыгрывается такая драма и аферист все еще орудует в Сети, оказывая все те же услуги такие. Как быть, как человека действительно призвать к ответственности?
Сергей Мирук, заместитель начальника второго управления главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Республики Беларусь:
Первое, потерпевшему надо обращаться в МВД. Будет проводиться соответствующая проверка.
Татьяна Савчик:
Уже вроде проведена.
Павел Корсаков:
Мы обращались.
Кристина Сущеня:
Этого недостаточно, да?
Александр Костюкевич:
У меня были случаи, 25 было случаев. То есть, смотрите, еще какой момент, как они делают: вы заказали кухню за 2,5 тысячи долларов или евро. Он приедет, вам две дощечки привезет, ну или какой-нибудь один фасад. Скажет: «Все, завтра начинаем. Это вот сегодня по дороге к вам приезжал, а завтра я все остальное привезу». Завтра не наступает никогда. Но тем не менее он сказал: «Я на свой страх и риск. У меня налоги, у меня дети, у меня зарплата. Но я же не отказываюсь. Доска есть, фасад есть. Ждите».
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