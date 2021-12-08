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«Один в один». Как распознать фейковый сайт и не попасться на удочку мошенников?

08 декабря 2021 16:32
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.  

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:  
Существуют фейковые сайты, имитация сайтов каких-то популярных брендов. Мошенники в этом случае рассчитывают на то, что человек не вскроет эту подлинность? То есть он действительно воспринимает это, как оригинал некий? Но как разобраться в том, что это фейк?  

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:  
Кто может прокомментировать?  

«Один в один». Как распознать фейковый сайт и не попасться на удочку мошенников?-1

Сергей Мирук, заместитель начальника второго управления главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Республики Беларусь:  
Во-первых, надо всегда проверять адресную строку браузера, то есть какое вы вводите название сайта. Либо когда вам так называемый мошенник скинул ссылку, то проверять – это доменное имя правильное? Которое того же почтового сервиса, либо сайта рекламы. Либо это так называемая фейковая страница, подделанная. То есть всегда надо быть внимательным.  

«Один в один». Как распознать фейковый сайт и не попасться на удочку мошенников?-4

Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:  
Я вам могу сказать, что сложно очень сейчас определить. Потому что мне когда сбрасывали ссылку на площадку для продажи, там было написано «.by».  

Татьяна Савчик:  
Но настолько выглядело убедительно.  

Кристина Сущеня:  
Один в один. То есть ты такой вводишь данные…  

Татьяна Савчик:  
Именно по этой причине такой процент людей, даже среди окружения и знакомых, попались на этом.  

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# Интернет-мошенничество # общество # Татьяна Савчик # Юлия Крыницкая # Сергей Мирук # Кристина Сущеня # Фотофакт

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