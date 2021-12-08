«Один в один». Как распознать фейковый сайт и не попасться на удочку мошенников?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Существуют фейковые сайты, имитация сайтов каких-то популярных брендов. Мошенники в этом случае рассчитывают на то, что человек не вскроет эту подлинность? То есть он действительно воспринимает это, как оригинал некий? Но как разобраться в том, что это фейк?
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Кто может прокомментировать?
Сергей Мирук, заместитель начальника второго управления главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Республики Беларусь:
Во-первых, надо всегда проверять адресную строку браузера, то есть какое вы вводите название сайта. Либо когда вам так называемый мошенник скинул ссылку, то проверять – это доменное имя правильное? Которое того же почтового сервиса, либо сайта рекламы. Либо это так называемая фейковая страница, подделанная. То есть всегда надо быть внимательным.
Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Я вам могу сказать, что сложно очень сейчас определить. Потому что мне когда сбрасывали ссылку на площадку для продажи, там было написано «.by».
Татьяна Савчик:
Но настолько выглядело убедительно.
Кристина Сущеня:
Один в один. То есть ты такой вводишь данные…
Татьяна Савчик:
Именно по этой причине такой процент людей, даже среди окружения и знакомых, попались на этом.
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